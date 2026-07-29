בחינות לרבנות ( צילום: יהונתן סינדל - פלאש 90 )

ארגון "עתים" הגיש היום (ד') עתירה לבית המשפט העליון נגד הרבנות הראשית לישראל, מחלקת הבחינות וההסמכה והמשרד לשירותי דת. במסגרת העתירה מבקש הארגון להורות לרבנות הראשית להתאים את נהלי ההרשמה למבחני ההסמכה למצב החוקי הקיים, ולדרוש מכלל הנרשמים אישור על הסדרת מעמדם מול רשויות הצבא.

על פי נהלי ההרשמה הנוכחיים של הרבנות הראשית, תנאי סף מרכזי לגישה לבחינות ההסמכה הוא לימוד של שלוש שנים לפחות בישיבה גבוהה או בכולל. בעתירה נטען כי בהתאם לפסיקות הברורות של בית המשפט העליון, בעקבות פקיעת הסדר "תורתו אומנותו", לימודים תורניים שנעשו בזמן אי הסדרת מעמד הגיוס מהווים חלק ממעשה בלתי חוקי. "לא ייתכן שרשות ציבורית תחשיב שנות השתמטות" לטענת העותרים, רשות מנהלית כדוגמת הרבנות הראשית אינה רשאית להעניק הכרה בשנות לימוד אלו כתקופה המזכה בתנאי סף למבחנים. בעתירה מודגש כי עמידה במבחני הרבנות מעניקה לנבחנים תעודות כשירות והטבות מנהליות וכלכליות מפליגות, ובהן שקילות לתואר אקדמי במכרזים ציבוריים, תנאי סף למשרות בשירות המדינה ודירוגי שכר מוגדלים. זעקת הנופשים: זו התגובה המזלזלת של עיריית טבריה - "." יאיר טל | 27.07.26 2 מחריד: תורמים חילקו כיבוד בכוללים "לרגל" מותו של הרב יעקב פרבר משה בשן | 27.07.26 3 מתן האפשרות להיבחן ולזכות בהטבות אלו על בסיס תקופת לימודים שנעשתה תוך הפרת חוק שירות ביטחון עומדת, לטענת העותרים, בניגוד גמור לקביעת בית המשפט לפיה אין להעניק הטבות אזרחיות הנובעות מהשתמטות מגיוס. בעתירה נכתב כי "לא ייתכן שרשות ציבורית תחשיב את שנות המעבר על החוק כתקופה המזכה את המועמד לגשת לבחינות הרבנות". מאות צעירים בגיל הגיוס ניגשים מדי שנה מהנתונים שנמסרו מהרבנות הראשית בעקבות בקשת חופש מידע שהגיש ארגון "עתים", עולה כי הגיל החציוני של הנבחנים במבחני הרבנות עומד על 30, וכי מדי שנה ניגשים לבחינות מאות צעירים המצויים בלב גיל הגיוס. הפנייה לבג"ץ נעשתה לאחר ששורת פניות ומכתבי התראה ששלח הארגון אל הלשכה המשפטית של הרבנות הראשית מאז חודש נובמבר האחרון נותרו ללא כל מענה. יצוין כי זו אינה העתירה הראשונה של ארגון "עתים" בנושאים הקשורים לעולם התורה. בעבר הגיש הארגון עתירות בנושא צווי עיכוב יציאה מהארץ ובנושאים נוספים הקשורים לשירות הצבאי.

ארכיון ( צילום: פלאש 90 )

"שלא יצא חוטא נשכר"

שאול פרבר, יו"ר ונשיא ארגון עתים, מסר כי "כשהנטל הביטחוני על הציבור המשרת כבד מנשוא, חובה לוודא שמערכות הדת אינן מעודדות אי-גיוס, אפילו לא בעקיפין. הציבור מצפה ממי שעתידים לשמש כמנהיגים רוחניים ונושאי תפקידים תורניים להיות ראשונים לצאת למלחמת מצווה, לשמור על החוק ולשתף פעולה עם מאמץ הביטחון של כולנו".

עו"ד שעיה שלוס מהמחלקה המשפטית של ארגון "עתים" הבהיר: "נהלי הרבנות הראשית קובעים במפורש כי הגישה לבחינות מותנית בלימודים בישיבה, ולפי המצב המשפטי כיום, לימודים המלווים באי הסדרת השירות צבאי הם עבירה על החוק. כפי שנקבע בפסיקות קודמות, לא ייתכן שרשות ציבורית תחשיב שנות השתמטות לקריטריון המזכה באפשרויות קידום מקצועי וכלכלי".

הקשר למאבקים משפטיים נוספים

העתירה מגיעה בתקופה שבה מתנהלים מספר מאבקים משפטיים סביב נושא הגיוס ומעמדם של לומדי התורה. רק לפני מספר ימים הודתה היועצת המשפטית לכנסת בפגמים בהליך חקיקת חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות, והדבר עשוי להשפיע על ההליכים המשפטיים הנוספים.

בסיום העתירה, קישרו העותרים בקנטרנות בין הצורך המשפטי המנהלי לבין המציאות הביטחונית הקשה והצורך השוויוני בנטל השירות בעת מלחמה: "נציגי התורה – ובמיוחד מי שעתיד להרוויח מלימודיו מבחינה תעסוקתית וכלכלית – לא יכולים להיות אלה שהשתמטו מחובתם המוסרית והחוקית. אל לה לתורתנו הקדושה להיות סם מוות, הַאֵחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פָה?"