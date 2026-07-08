במרתון דיונים ממושך שהתקיים ביממה האחרונה (שלישי) בוועדת הכספים של הכנסת, אושרה שורה ארוכה של העברות תקציביות ממשרדי הממשלה השונים. במסגרת הדיונים, שהתקיימו לקראת פיזור המשכן והליכה לבחירות, אישרה הוועדה 31 פניות מתוך 34 שהונחו על שולחנה, כאשר חלק ניכר מהן מיועד למוסדות החינוך התורני והדתי.

ההעברות התקציביות, המהוות הליך שגרתי של התאמות בין סעיפי המשרדים בתיאום עם משרד האוצר, כללו הפעם גם הסדרת תקציבים נדרשים לפעילותם השוטפת של מוסדות החינוך התורני, מוסדות הפטור ומוסדות התרבות. חלק מהפניות הללו התעכבו בשבועות האחרונים, וקידומן התאפשר כעת לאחר השגת ההסכמות הפוליטיות הנדרשות.

פירוט התקציבים שאושרו למוסדות החינוך

במסגרת הדיונים אושרו סעיפי תקציב משמעותיים לטובת עולמות התורה והחינוך הדתי. בראש הרשימה עומדת העברה של 455.6 מיליון שקלים עבור המינהל לחינוך התיישבותי, לצד 53.2 מיליון שקלים למינהל החינוך הדתי.

נוסף על כך, אושרו 30.8 מיליון שקלים למוסדות התורניים, 3.6 מיליון שקלים למוסדות הפטור, ו-3.4 מיליון שקלים עבור החינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר). רשת החינוך העצמאי קיבלה 672 אלף שקלים, בעוד שלתרבות יהודית הוקצו 185 אלף שקלים. סעיף נוסף של 8,000 שקלים אושר למען החינוך התורני.

לצד תקציבי מוסדות החינוך, אישרה הוועדה שורה של העברות נחוצות למשרדי ממשלה נוספים, ובהן תקציבים ייעודיים למשרד הרווחה ולמשרד לשוויון חברתי. כמו כן אושרה פנייה של משרד הביטחון להענקת סיוע ותמיכה למשפחות שכולות.

העברות ענק שנותרו מחוץ לסיקור

מעבר לסעיפי החינוך והתרבות, אושרו בוועדה העברות בהיקף של מיליארדי שקלים שנועדו להבטיח את תפקודם של גופי הביטחון, המשק והרווחה ערב פיזור המשכן. בין היתר, אושרה העברה של 1.1 מיליארד שקלים עבור מימון מנהלת תקומה, כ-687 מיליון שקלים למשרד הביטחון, ו-300 מיליון שקלים למוסד לביטוח לאומי עבור תגמולי אבטלה וחל"ת.

כמו כן, אישרה הוועדה תקציבים ייעודיים לתגבור פעילות בית הנשיא, תוכניות למגזר הערבי והתאמות במשרדי הממשלה השונים. בנוסף אושרו העברות עודפים בהיקף של מיליארדי שקלים נוספים בין שנות התקציב 2025 ל-2026 כדי למנוע את עצירתם של מכרזים ופרויקטים לאומיים.

אישורן של העברות המיליארדים הללו, המהוות את הרוב המוחץ של הכספים שחולקו בוועדה, מדגיש את העיוות המגמתי בסיקור התקשורתי של כלי התקשורת הכלליים. בעוד שמיליארדי שקלים עברו ללא כל סיקור ודיווח, בחרו אותם גופי תקשורת להתמקד באופן אובססיבי דווקא בסעיפים של אלפי שקלים בודדים המיועדים למגזר החרדי.

ביקורת מהאופוזיציה ודרישות נוספות

אישור התקציבים נתקל כצפוי בביקורת מצד חברי האופוזיציה. חבר ועדת הכספים, ח"כ נאור שירי ממפלגת "ביחד!", תקף את המהלך לקראת סוף הקדנציה וטען כי מדובר בהזרמת כספים לציבור החרדי על חשבון מגזרים אחרים. "כלום לא מעניין אותם, רק ג'ובים למקורבים", אמר שירי במהלך הדיון.

למרות הביקורת, בוועדה הדגישו כי מדובר במימוש תקציבים מאושרים וחלוקה מקצועית שנועדה לאפשר את המשך תפקוד המערכות. שלוש פניות מתוך המכלול כולו לא אושרו בסופו של דבר בוועדה, בעקבות דרישתו של יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, אשר עצר אותן כחלק ממהלך שנועד להבטיח את הרחבת הסיוע והתקציבים לטובת העסקים וההתיישבות בצפון הארץ.