לקראת הדיון המכריע ביום שלישי הקרוב בבית המשפט העליון, הגישה הכנסת תשובה רשמית ומפורטת לעתירות נגד ההעברות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים. בתשובה נכתב במפורש: "בהליך התכנסותה של ועדת הכספים לא נפל כל פגם המצדיק התערבות שיפוטית בהחלטה פנים-פרלמנטרית". הכנסת ממליצה לבית המשפט לדחות את העתירות ולאפשר את יישום ההעברות.

המסמך, שהוגש על ידי הייעוץ המשפטי של הכנסת, מציג הגנה נחרצת על החלטת יו"ר הכנסת לכנס את ועדת הכספים בפגרת הבחירות. לטענת הכנסת, הכינוס נעשה בהתאם לסמכות חוקתית מפורשת בתקנון הכנסת, ורק לאחר שוועדת ההסכמות סירבה לאשר את הישיבה למרות דחיפות הפניות.

שש פניות דחופות בלבד

בתשובה מודגש כי מתוך עשרות פניות תקציביות שהוגשו, אושרו רק שש פניות שנמצאו דחופות ביותר. בין הפניות שאושרו: העברות תקציביות למשרד הביטחון בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקלים, תקציבים למשרד החינוך להבטחת פתיחת שנת הלימודים, וכספים למשרד שירותי הדת למניעת השבתת מערכות קריטיות.

במסגרת ההעברות נכללו גם סעיפים חיוניים למגזר החרדי: תוספת תקציב לגננות החרדיות שתאפשר, לראשונה מאז קום המדינה, תקצוב מלא בהתאם לשנות הוותק. כמו כן אושרו תקציבים להסעות תלמידי החינוך העצמאי ורשת בני יוסף, סבסוד צהרונים במוסדות הפטור והמוכר שאינו רשמי, וכספים לפעילות תרבות יהודית וטיפול בנוער בסיכון.

הטיעונים המשפטיים

התשובה מציגה שורה של טיעונים משפטיים לתמיכה בתקינות ההליך. הכנסת טוענת כי לתקנון הכנסת מעמד חוקתי מכוח חוק-יסוד: הכנסת, ולכן החלטה מנהלית של ועדת הכנסת אינה יכולה לשלול את סמכותו הסטטוטורית של יו"ר הכנסת לקבוע כינוס במקרים מיוחדים.

עוד נטען כי הפעלת הסמכות לאחר סירוב ועדת ההסכמות היא פרקטיקה מקובלת שנעשתה גם בפגרות קודמות. הכנסת מדגישה כי נערכה בחינה קפדנית של דחיפות הפניות, ורק אלו שעיכובן היה משבית מערכות קריטיות אושרו לדיון.

הכנסת מבקשת מבית המשפט להפעיל ריסון ולא להתערב בהחלטות מנהליות-ארגוניות פנימיות של הכנסת, אלא במקרים חריגים של פגיעה ביסודות המבנה המשטרי - דבר שלטענתה אינו מתקיים במקרה זה.