יום אחרי מחאת הרכבים ההיסטורית של הציבור החרדי, שבמהלכה נסעו אלפי כלי רכב בשיירות איטיות לכלא 10 במחאה על מעצר לומדי התורה, עוברים ארגוני השמאל לאיומים חריפים במיוחד. עורכת הדין איילת השחר סיידוף, מייסדת וראש תנועת "אמהות בחזית", איימה הבוקר (חמישי) בריאיון ל-ynet כי הארגון יחסום את בני ברק לפני כניסת שבת.
"אנחנו נחסום ביום שישי את בני ברק", הכריזה סיידוף בחריפות. "חסימות ייענו בחסימות. נחסום שם לפני כניסת שבת, נשבש את החיים של האנשים האלה". האיומים המאפיוזיים הגיעו לאחר שאתמול השתתפו אלפי חרדים במחאת הרכבים, שיצאה מ-19 מוקדים ברחבי הארץ במסגרת המאבק נגד מעצר בני ישיבות ואברכים.
"חבורת אנרכיסטים שלא מכירה במדינה"
סיידוף, שהתבטאה בלשון קשה במיוחד, טענה כי "אתמול ראינו חבורת אנרכיסטים נאבקת על הזכות שלהם להישאר עבריינים - ומשטרת ישראל נתנה להם לעשות מה שהם רוצים". היא הוסיפה: "לא ראיתי אף ציבור במדינה שנתנו לו לסגור מדינה שלמה. זו חבורת אנרכיסטים שלא מכירה במדינה".
ראש "אמהות בחזית" תקפה את משטרת ישראל ואת ראש הממשלה: "הם מקבלים את התמיכה של משטרת ישראל ורה"ם, שעשה דיל עם החרדים וסוחר בדם ילדינו". כזכור, מחאת הרכבים אתמול התנהלה בתיאום מלא עם משטרת ישראל, כאשר המשתתפים נסעו בנתיב הימני במהירות של 50 קמ"ש, תוך שמירה על חופש התנועה בנתיבים האחרים.
תיעודים חושפים: "מכונת רעל בבתי הכנסת"
יצוין כי איילת השחר סיידוף חשפה בעבר את פעילות ארגונה בתוך המגזר החרדי. בתיעוד שפורסם בתקשורת הכללית, נראית סיידוף מספרת: "אחת מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית. שנתיים של עבודה של מכונת רעל מאחורי הקלעים והרבה פעולות עם שיתופי פעולה, אבל מכונת הרעל פעלה שעות נוספות בבתי הכנסת של גור, בבתי הכנסת של ש"ס ושל חב"ד".
בתיעוד נוסף שחשף הפרשן ישי פרידמן בערוץ 14, נראית סיידוף אומרת: "אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי, שבכלל תולים אותם אחרים, לא אנחנו, שנראים כאילו הרחוב החרדי עושה אותם". הדברים מעידים על פעילות שיטתית לערעור האמון בתוך הציבור החרדי.
מחאה בתמיכה רחבה של גדולי ישראל
מחאת הרכבים אתמול זכתה לתמיכה רחבה בציבור החרדי, כאשר חצרות חסידיות רבות הורו לחסידיהם להשתתף במחאה וגם גדולי הדור הספרדים והליטאים בירכו את היוזמה, אותה הובילו חברי הכנסת שנסעו בתהלוכה יחד עם הציבור.
במטה המאבק העריכו כי אלפי כלי רכב השתתפו במפגן, שיצא מ-19 מוקדים ברחבי הארץ. על פי ההנחיות שפורסמו, הנהגים נדרשו לנסוע במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש לאורך המסלול, לשמור על מרחקי בטיחות כפולים מהרגיל, ולהימנע מעצירות פתאומיות בציר הנסיעה.
אירועי אלימות במהלך המחאה
במהלך המחאה נרשמו מספר אירועי אלימות כלפי משתתפים. משטרת ישראל עצרה במהלך הלילה שני חשודים בחשד לאיומים בנשק כלפי משתתפי מחאת שיירת הרכבים. המעצרים בוצעו בעקבות תיעודים שהופצו ברשת החברתית, בהם נצפו מקרים נפרדים של איומים במהלך המחאה.
בתיעוד מזעזע שפורסם נראה אחד החשודים כשהוא נוסע ברכבו באיטיות ומוציא אקדח מהחלון לעבר צעירים חרדים שעמדו בצד הכביש. דוברות המחאה כינתה את האירוע "איום ברצח" וקראה למשטרה "לפעול באופן מיידי נגד המסיתים והמוסתים".
שני החשודים נעצרו במהלך הלילה והועברו לחקירה בתחנת הראל. החשוד הראשון נחקר, ונשקו נתפס על ידי כוחות המשטרה. באשר לחשוד השני, נמסר כי הוא אינו מחזיק ברישיון נשק כלל, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה מעמיקה לבדיקת החשד שעלה.
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