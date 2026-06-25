יום אחרי מחאת הרכבים ההיסטורית של הציבור החרדי, שבמהלכה נסעו אלפי כלי רכב בשיירות איטיות לכלא 10 במחאה על מעצר לומדי התורה, עוברים ארגוני השמאל לאיומים חריפים במיוחד. עורכת הדין איילת השחר סיידוף, מייסדת וראש תנועת "אמהות בחזית", איימה הבוקר (חמישי) בריאיון ל-ynet כי הארגון יחסום את בני ברק לפני כניסת שבת.

"אנחנו נחסום ביום שישי את בני ברק", הכריזה סיידוף בחריפות. "חסימות ייענו בחסימות. נחסום שם לפני כניסת שבת, נשבש את החיים של האנשים האלה". האיומים המאפיוזיים הגיעו לאחר שאתמול השתתפו אלפי חרדים במחאת הרכבים, שיצאה מ-19 מוקדים ברחבי הארץ במסגרת המאבק נגד מעצר בני ישיבות ואברכים.

"חבורת אנרכיסטים שלא מכירה במדינה"

סיידוף, שהתבטאה בלשון קשה במיוחד, טענה כי "אתמול ראינו חבורת אנרכיסטים נאבקת על הזכות שלהם להישאר עבריינים - ומשטרת ישראל נתנה להם לעשות מה שהם רוצים". היא הוסיפה: "לא ראיתי אף ציבור במדינה שנתנו לו לסגור מדינה שלמה. זו חבורת אנרכיסטים שלא מכירה במדינה".

ראש "אמהות בחזית" תקפה את משטרת ישראל ואת ראש הממשלה: "הם מקבלים את התמיכה של משטרת ישראל ורה"ם, שעשה דיל עם החרדים וסוחר בדם ילדינו". כזכור, מחאת הרכבים אתמול התנהלה בתיאום מלא עם משטרת ישראל, כאשר המשתתפים נסעו בנתיב הימני במהירות של 50 קמ"ש, תוך שמירה על חופש התנועה בנתיבים האחרים.

תיעודים חושפים: "מכונת רעל בבתי הכנסת"

יצוין כי איילת השחר סיידוף חשפה בעבר את פעילות ארגונה בתוך המגזר החרדי. בתיעוד שפורסם בתקשורת הכללית, נראית סיידוף מספרת: "אחת מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית. שנתיים של עבודה של מכונת רעל מאחורי הקלעים והרבה פעולות עם שיתופי פעולה, אבל מכונת הרעל פעלה שעות נוספות בבתי הכנסת של גור, בבתי הכנסת של ש"ס ושל חב"ד".