ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (שלישי) באופן רשמי וסופי לבכירים בסיעות החרדיות, כי "חוק המעונות" לא יעבור בקדנציה הנוכחית. ההודעה, שהגיעה לאחר שבועות של לחצים והבטחות, עוררה סערה רבתי בקרב חברי הכנסת החרדים והובילה לשיתוק מוחלט של פעילות הקואליציה.

בשיחות סגורות שנערכו עם הבכירים החרדים, הבהיר נתניהו כי אין לו רוב קואליציוני להעברת החוק. לדבריו, מספר חברי כנסת מתוך הליכוד והקואליציה מתכוונים להצביע נגדו, מה שמונע לחלוטין את קידומו. החוק נועד לחדש את סבסוד מעונות היום לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס, בעקבות הנחיית בג"ץ והיועמ"שית לשלילת הסבסוד.

הפיצוי: חוק יסוד לימוד תורה והקפאת מעצרים

כפיצוי על גניזת החוק, טוענים בהנהלת הקואליציה כי יקודמו חלופות אחרות: "חוק יסוד: לימוד תורה" והקפאת מעצרי עריקים, אשר צפויים להיות מאושרים לדבריהם בשבועות הקרובים.

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המתווה המסתמן הוא חקיקת בזק מזורזת שתעבור כהוראת שעה זמנית, עוד לפני פיזור הכנסת הצפוי במהלך החודש הבא. על פי הדיווחים גם יו"ר ש"ס עומד מאחרי המהלך מהלך דרמטי לעצירת מעצרי תלמידי הישיבות באמצעות פיצול חוק הגיוס והעברת הוראות מעבר בהוראת שעה, שיותירו את הסנקציות הכלכליות אך יובילו להפסקת המעצרים.

משפחות אברכים מוחות: "רק שקט תעשייתי"

עם זאת, משפחות אברכים רבות מוחות בחריפות על המהלך. לטענתן, חוק הקפאת המעצרים נועד אך ורק כדי לספק "שקט תעשייתי" למערכת הפוליטית, מבלי להביא פתרון הוגן ואמיתי לסנקציות הכלכליות הקשות המופעלות נגדן.

באופן פרדוקסלי, חלק מהמשפחות מתנגדות להפסקת המעצרים עצמה. לדבריהן, רק המעצרים שומרים על הנושא בסדר היום הציבורי ומאלצים את המערכת הפוליטית להתמודד עם הבעיה. הפסקת המעצרים, לטענתן, תאפשר להתעלם מהסנקציות הכלכליות ולהמשיך להפעיל אותן ללא מחיר פוליטי.

גם במפלגות החרדיות תוקפים את המהלך, ומוסרים כי "הייתה התחייבות של ראש הממשלה והליכוד להביא לאישור את חוק המעונות. אנו עומדים על כך בתוקף ולא נקבל כל דחייה או נסיגה ממנה".