ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: חיים גרוסמן )

עקב רדיפת עולם התורה, הורה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א לקיים מעמדי תפילה בכל בתי הכנסת במוצאי תשעה באב, בשעה 22:00. הקריאה, שפורסמה ערב תשעה באב, מתייחסת למצב הקשה בעם ישראל ולגזרות המכבידות מבפנים ומבחוץ.

"לאור המצב הקשה בעם ישראל והגזרות המכבידות מבפנים ומבחוץ, והרדיפות הנוראות אחרי לומדי התורה הק' בארץ ישראל", נכתב בקול הקורא שיצא מטעם ראש הישיבה. הקריאה מדגישה כי יש להתאסף "בכל בתי המדרשות" לתפילת רבים וקריאת תהלים "בהשתפכות ומעומקא דליבא". הקול הקורא מזכיר את הפסוק "שערי דמעות ותפילה לא ננעלו" ומדגיש כי "קל כביר לא ימאס תפילת רבים". המטרה המוצהרת היא "למען יושיענו השם במהרה מכל צרותנו - צרות הכלל והפרט". סדר התפילה המיוחד נמסר על ידי הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק.

הילולת הגר"י אדלשטיין זצ"ל ( צילום: יצחק ורדי )

סדר התפילה המפורט

על פי ההנחיות שנמסרו, יתחיל המעמד בקריאת פרק י"ג בתהלים פסוק אחר פסוק. לאחר מכן יאמר כל הציבור יחד את הפרקים כ"ב, פ"ו, צ"א, ק"ב וקכ"ח. בהמשך יאמרו את פרקים ק"ל וקמ"ב, שוב פסוק אחר פסוק.

בשלב השני של המעמד יאמרו את תפילת "אבינו מלכנו" בנוסח מיוחד, הכולל בקשות ספציפיות: "כלה דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ושמד מבני בריתך", "בטל מעלינו כל גזרות קשות", "החזירנו בתשובה שלמה לפניך", ועוד. התפילה תסתיים בפסוק "השיבנו ה' אליך ונשובה" ובתפילת "אחינו כל בית ישראל".