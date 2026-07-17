לקראת השבת הקרובה מתכוננים בצפת ובמירון למפגן מחאה המוני וכואב – זו השבת החמישית ברציפות שבה יוצאים תושבי עיר המקובלים ואורחיה למחות נגד המשך הפעלת קווי התחבורה הציבורית בעיצומו של יום השבת. בקרב הציבור החרדי ותושבי העיר שוררת זעזוע עמוק מהמשך הפרת קדושת השבת, ומארגני המאבק קוראים לציבור הרחב להצטרף בהמוניהם למחאה.

בשל תקופת הקיץ ועומס המבקרים הגדול הפוקד את עיר הקודש צפת ואת מושב מירון הסמוך, מעריכים בוועד הפעולה כי השבת צפויה השתתפות שיא חסרת תקדים של מוחים שיבואו להשמיע את קול השבת הפגועה. המחאה מקבלת משנה תוקף רוחני לרגל יום ההילולא של האר"י הקדוש רבי יצחק לוריא אשכנזי זיע"א, החל במוצאי השבת הקרובה.

שני מוקדי מחאה מרכזיים

על מנת לאפשר לכלל הציבור למחות על כבוד השבת, יתקיימו השבת שני מוקדי מחאה מרכזיים: המחאה המרכזית בצפת תתכנס בשעה 17:45 ברחבת התחנה המרכזית בעיר – מוקד הפרצה. במקביל, המחאה במירון מיועדת עבור מאות האורחים והתושבים השוהים במושב, ותתקיים בשעה 18:00.

הסערה הציבורית התעוררה בעקבות החלטת חברת התחבורה "נתיב אקספרס" להפעיל קווי שירות עירוניים ובין-עירוניים היוצאים מהתחנה המרכזית בצפת עוד לפני צאת השבת, בצהרי יום השבת ובשעות אחר הצהריים. בין הקווים הבולטים שמחללים את השבת: קו 361 מצפת לחיפה, קו 511 מצפת לקריית שמונה, וקו 367 מצפת לנהריה.

תפילת רבים בציון האר"י הקדוש

המחאה השבת מקבלת רוח גבית רוחנית מיוחדת לרגל יום ההילולא של האר"י הקדוש. במוצאי השבת וביום ראשון יתכנסו המוני בית ישראל למעמד תפילה מיוחד וקורע שערי שמים בציונו הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת. במהלך התפילה, יעתירו המשתתפים על קדושתה של עיר המקובלים, ולביטול גזירת התחבורה הציבורית המאיימת על צביונה הרוחני של העיר.

מעמד התפילה יתקיים במוצאי שבת בשעה 23:00 וביום ראשון בשעה 10:00 לפנות הצהריים. המשתתפים יבקשו מהקב"ה להחזיר עטרה ליושנה ולהשיב את צפת לתפארתה כימי קדם, כעיר קודש שומרת שבת.

המאמצים מאחורי הקלעים

את המאבק הנחוש מוביל "איגוד אוהבי השבת בעיה"ק צפת", המאגד תחתיו את כלל הקהילות והחוגים בעיר. בארגון מבהירים כי לא ירפו מהנושא עד שהשקט והשבת יחזרו לעיר כמקדם. "קדושת השבת בצפת אינה הפקר", נמסר מהארגון. "נמשיך למחות ולזעוק מדי שבת בשבתו, שבוע אחר שבוע, עד אשר החברות המפעילות ומשרד התחבורה יבינו כי הציבור החרדי והדתי בצפת לא יאפשר את הפיכת השבת ליום חול".

במקביל למחאות השבועיות, נעשים מאמצים גם מאחורי הקלעים לפתור את המשבר הכואב. בשבוע שעבר עלה ראש עיריית צפת, יוסי קקון, למעונו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א, על מנת לדון עמו באריכות על הדרכים הנכונות והיעילות לפעול לעצירת חילולי השבת בעיר בדרכי שלום ותוך שמירה על כבוד התורה והשבת.

"הידעת" – עובדות שמשרד התחבורה מעלים

במודעה שפורסמה בעיר לקראת השבת הקרובה, חושפים מארגני המחאה עובדות מדאיגות: על פי תיקון לפקודת התעבורה משנת 1991, נקבע כי בעניין איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות יתחשב שר התחבורה "ככל שניתן במסורת ישראל". תקנות התעבורה קבעו תבחינים להפעלת קווים בימי מנוחה, ובהם קווים חיוניים, קווים המשרתים בתי חולים, יישובי ספר או יישובים שאינם יהודיים.

בכל הארץ יש אישור חוקי לנסוע בשבת רק ל-440 קווים, מתוכם 130 לא פעילים וחציים בישובים ערבים. בערים מעורבות רבות כגון ירושלים, ראשון לציון ורחובות אין שום תחבורה ציבורית בשבת. בצפת אין שום חנות או בריכה שפתוחה בשבת, ואפילו רובם של תחנות הדלק סגורות גם לשירות עצמי, בזמן שבערים שבהם ישנם חנויות הפתוחות בשבת אין תחבורה ציבורית בשבת.

"הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את צפת לתפארתה כימי קדם", נכתב במודעה. הציבור החרדי והדתי בצפת נחוש להמשיך במאבק עד להשבת קדושת השבת לעיר הקודש.