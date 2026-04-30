המחזה שהרעיד את בית המדרש: גדי נשחט בסמוך לארון הקודש בבני ברק; זו הסיבה

מעמד נדיר ומעורר השראה בקהילת רח"ם בבני ברק: לרגל התחלת מסכת חולין בשיעור ה'דף היומי', נערכה המחשה חיה של הלכות שחיטה וטריפות בסמוך לארון הקודש • הפוסק הגאון רבי עמרם פריד העניק את מתנות הכהונה להגאון רבי חיים משה כץ, בעל ה'אשא כפי' • וגם: סעודת המצווה והסיום החגיגי על מסכת מנחות (חסידים)

מעמד שחיטת גדי בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

לומדי השיעור המפורסם של הגאון רבי חיים משה כץ, בעל ה'אשא כפי' מקהילת רח"ם בבני ברק, זכו השבוע לחוויה תורנית יוצאת דופן. בבית המדרש ויז'ניץ שברחוב רבי טרפון בעיר, נערך מעמד מיוחד של שחיטת גדי, וזאת לרגל התחלת לימוד מסכת חולין במסגרת ה'דף היומי'.

הגרח"מ כץ, הידוע בשיעוריו הבהירים המושכים אליהם עשרות משתתפים מדי יום, ביקש להעניק ללומדים המחשה חיה ויסודית של הלכות שחיטה ודיני הטריפות המופיעים בפתח המסכת, כדי להפוך את הלימוד ל"תורת חיים".

למעמד הגיע באופן מיוחד הפוסק הנודע הגאון רבי עמרם פריד. במהלך האירוע, בשליחותם של כלל חברי השיעור, העניק הגר"ע פריד את מתנות הכהונה להגרח"מ כץ, המכהן ככהן.

טרם קיום המצווה הנדירה, בירך הגרח"מ 'שהחיינו' על פרי חדש, תוך שהוא מכוון לפטור את המצווה הנדירה של נתינת המתנות. המשתתפים הרבים עקבו בצימאון אחר ההסברים המפורטים על חלקי הגדי והלכות הבדיקה.

מיד לאחר מעמד השחיטה וההמחשה, נערך סיום מסכת מנחות ברוב פאר והדר ובשמחה של מצווה. לומדי השיעור הסבו לסעודת מצווה חגיגית, בה הודו להגרח"מ כץ על השקעתו המרובה בהנגשת הגמרא ובהנחלת התורה בטוב טעם ודעת.

מעמד שחיטת גדי בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
