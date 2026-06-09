האדמו"ר מויז'ניץ עם ח"כ משה גפני ( צילום: א. אייזנבאך )

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני השתתף אמש (שני) בשמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכדתו של האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, והתקבל בכבוד רב ובחביבות גדולה על ידי האדמו"ר שחיזק את ידיו ואיחל לו סיעתא דשמיא במאבק למען לומדי התורה וייצוג כלל הציבור החרדי.

במהלך המעמד, קרא הרבי לח"כ גפני בשמו המלא "רבי משה רפאל", העניק לו כוס יין לברכה ואמר לו שעליו להמשיך לדאוג למען עולם התורה בגאון, ללא מורא וללא חת. "אתה שליח של גדולי הדור ושל כלל היהדות הנאמנה ועליך לא להיבהל מאלו שמנסים להפריע ולהצר את צעדינו", אמר האדמו"ר לגפני. בנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר ציין כי בימים מאתגרים ומורכבים אלו ליהדות החרדית צריכים שליחי הציבור ברכה מיוחדת כפל כפליים והרבי אמר: "בוודאי, גם השכר יהיה כפל כפליים".

האדמו"ר מויז'ניץ עם ח"כ משה גפני ( צילום: א. אייזנבאך )

לאחר מכן ניגשו ח"כ משה גפני ובנו ויד ימינו אליהו גפני אל האדמו"ר והגישו לו הזמנה מיוחדת לרגל חתונת הנכדה, בתו של אליהו, שתתקיים ביום שני הקרוב, והרבי איחל לאבי הבת כל טוב ורוב נחת.

האדמו"ר פנה שוב לסב ח"כ גפני ואמר לו: "ר' מוישה, אתה צריך להמשיך בכל הכח ולא להיבהל חלילה מאלו שעיניהם צרה בהצלחת היהדות החרדית ועולם התורה והישיבות. אתה תמשיך בשלך לעשות ולפעול, ובסוף כולנו נראה את ישועת השם ואת הצלת עולם התורה והישיבות".

בשולי המעמד שוחח ארוכות ח"כ גפני עם המשב"ק ואיש אמונו של האדמו"ר בנציון שטנגר וסיפר לו על המאבק המשותף של כלל נציגי הציבור החרדי למען האברכים ובני הישיבות כשהוא מציין שפגש לפני שהגיע לשבע ברכות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ודרש ממנו לעמוד בכל ההבטחות ולהעביר בכנסת את החוקים שיסייעו לעולם התורה.

האדמו"ר מויז'ניץ עם ח"כ משה גפני ( צילום: א. אייזנבאך )

האדמו"ר מויז'ניץ עם ח"כ משה גפני ( צילום: א. אייזנבאך )