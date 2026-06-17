חסדי שמים: התינוק חיים בן חיה מושקא, בסך הכל בן ארבעה חודשים, שנשכח ברכב בחום לוהט ופונה במצב קשה, שוחרר השבוע לביתו מבית החולים 'שמיר אסף הרופא' כשהוא בריא ושלם. כך דווח באתר חב"ד און ליין.

מדובר בסיומו המשמח של אירוע דרמטי שאירע כעשרה ימים קודם לכן, כאשר התינוק נשכח במשך שעות ארוכות בתוך רכב נעול בחום הכבד של תחילת חודש יוני, ופונה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, מחוסר הכרה ומערכות גופו בסכנה ממשית.

עם שחרורו, ביקשו הוריו הנרגשים למסור את תודתם העמוקה להמוני בית ישראל שקרעו שערי שמים בתפילות: "תודה לקדוש ברוך הוא על הניסים הגדולים, ותודה לכולם על התפילות שהרעידו את העולמות והביאו לרפואתו השלמה באורח פלא".

האירוע הקשה התרחש בשעות אחר הצהריים של יום רביעי, ה-3 ביוני, בתוככי היישוב החב"די. בני המשפחה המבוהלים גילו כי התינוק נשכח ברכב סגור למשך זמן ממושך, תחת השמש הקופחת.

כוחות גדולים של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום מצאו את התינוק כשהוא חם מאוד למגע ומצבו הרפואי מוגדר קשה ביותר ולא יציב. פראמדיקים מיחידת האופנועים של מד"א, שמואל גלבשטיין ומשה גלבשטיין, יחד עם החובש הבכיר יוסי נאבול, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח ופינו אותו במהירות בניידת טיפול נמרץ לבית החולים.

במקביל, מתנדבי איחוד הצלה מסניף כפר חב"ד, בראשות ראש הסניף חיים מאיר פרידמן והחובשים אלי טורנהיים, איציק שיף וחיים ריבקין, הצטרפו למאמצי ההחייאה והייצוב הרפואי, תוך שהם מתארים זירה קשה ביותר שבה התינוק פונה כשהוא ללא הכרה לחלוטין.

בבית החולים נלחמו הרופאים על חייו של התינוק במשך ימים ארוכים, כאשר לאורך כל הזמן הזה התאחד הציבור החרדי בכלל, וקהילת חב"ד בארץ ובעולם בפרט, באמירת פרקי תהילים וקבלת החלטות טובות לזכותו של חיים בן חיה מושקא.

שחרורו של התינוק לביתו נחשב בעיני רבים לנס רפואי של ממש, שכן שהייה ממושכת ברכב נעול בימי הקיץ מובילה במרבית המקרים לפגיעות מוחיות ומערכתיות בלתי הפיכות או למוות רחמנא ליצלן. הטמפרטורה בתוך רכב חונה בימי הקיץ בישראל יכולה להעפיל במהירות ליותר מ-70 מעלות צלזיוס, דבר המהווה סכנת חיים מיידית לפעוטות שגופם מתחמם בקצב מהיר פי כמה מגופו של אדם מבוגר.

בעקבות המקרה שהסתייים בחסדי שמיים בנס, שבים בארגוני ההצלה ומזהירים את הציבור הרחב לנקוט במשנה זהירות, לא להשאיר ילדים ברכב אפילו לא לרגע אחד, ולפקוח עין ברכבים חונים כדי למנוע את האסון הבא.