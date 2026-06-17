שיחתו של ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת'

התרגשות רבה שררה השבוע בשכונת בית ישראל בירושלים, עם הגעתו של ראש הישיבה, הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, לביקור מיוחד בהיכל ישיבת הקיבוץ 'חיי דעת' העומדת תחת נשיאותו, לרגל מעברה של הישיבה למשכנה המורחב והחדש ברחוב בצלאל אשכנזי בשכונה.

"אל תתנהגו כמו חגבים" במרכז הביקור נשא ראש הישיבה שיחה חריפה ואקטואלית בפני הבחורים, בה התייחס בהרחבה לסערת גזירת הגיוס והמצב המורכב בו נמצאים בני הישיבות בתקופה זו. בדבריו, הפתיע ראש הישיבה בהצהרה ברורה ומרגיעה: "בחור שעמל בתורה באמת – אני מבטיח שלעולם לא יעצרו אותו, ולא צריך לפחד". ראש הישיבה הרחיב בעניין והסביר כי עיקר הגזירה מגיע כתוצאה של "ונהי בעינינו כחגבים ולכך וכן היינו בעיניהם". הרב אייכנשטיין הוסיף כי אם אנו נתנהג כמו חגבים - הם יצליחו עלינו. אך אם לא נתנהג כמו חגבים, אלא נתמלא בעמל התורה ובכבוד שאנו זכינו להיות בני תורה ולחיות חיי תורה - לעולם לא יצליחו עלינו ולא יסתכלו עלינו כחגבים.

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת'

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת'

מהו עמל התורה בדורנו?

בהמשך דבריו הוסיף לומר שעמל התורה לא חייב להיות דווקא שבחור לא יוצא כלל מהישיבה, אלא אפילו עצם מה שבחור נותן מעצמו. ראש הישיבה הביא לכך דוגמא מעשית: בחור שישן ומוותר על עוד כמה דקות שינה שרוצה להמשיך לישון לצורך להיכנס ללמוד, וכן בחור שמפסיק באמצע שיחה בארוחה כדי להיכנס לבית המדרש ללמוד - בזה הוא מוכיח שמקבל על עצמו עול תורה.

ראש הישיבה ציין כי בוודאי שזה לא קל, אך כל ניסיון הוא לשון נס להתנוסס, שמעלה את הבחור למקום גבוה. וזהו הכוונה שאנו בדור שכולו זכאי לחשוב כך, שאנו באמת בדור שכולו זכאי. בסיום דבריו בירך מרן את כל בני הישיבה הקדושה שימשיכו לעלות מעלה בתורה בעמל התורה, ויזכו למצוא זיווגם בקרוב ממש.

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת'

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת'

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת'

ההדרכה המפתיעה לבחורים המבוגרים

בסיום השיחה הפתיע ראש הישיבה ומסר 'וועד' מיוחד בענייני הדרכה בשידוכים לבחורים המבוגרים. בעיקר דבריו הדגיש ראש הישיבה כי הדבר המרכזי והאמיתי שצריכים לבדוק ולשים עליו את הדגש הוא האופי והרוחניות של המשודכת, ולא להתעכב כלל על דברים קטנים וטפלים.

הבחורים יצאו בהתרוממות רוח עילאית ובחיזוק גדול ממעמד מרומם זה, דבר שבא לידי ביטוי מעשי ומידי מיד לאחר המעמד ב'שטייגען' עצום והגברת קול התורה בהיכל הישיבה.

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת'

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת'

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת'

יצוין כי עם הגעתו למקום, קיבל ראש הישיבה לידיו את קובץ "מלאכת קושר" שנכתב בעמל רב על ידי בני הישיבה בעיון עמוק אליבא דהלכתא. זו הדרך שכך התווה הגר"י אייכנשטיין, שילמדו בישיבה סוגיות הלכתיות במסכת שבת (מלאכות בונה, בורר וכדומה) בעיון מן הסוגיות ועד להלכה, דבר שנותן סיפוק גדול לבחור ושם הבחור גדל באמת. בדבריהם הדגישו ראשי הישיבה בפני ראש הישיבה כי העיקר הוא הכבוד לבחורים המבוגרים, שזהו עיקר יסוד הישיבה.

הישיבה, שקנתה את שמה כמקום המיועד לבני עליה מובחרים שנבחרו בקפידה מן הישיבות הטובות ביותר, מהווה מענה ייחודי לבחורים המבקשים לעלות ולגדול בתורה במקום המותאם לגילם, מתוך בגרות, חיבור עמוק וכבוד הדדי.

ראש הישיבה שהה במקום שעה ארוכה, כאשר לאחר המעמד המרכזי ישב וייעץ לכל בחור ובחור באופן אישי בקודש פנימה, והרעיף ברכות חמות לכל אחד ואחד מן הלומדים.