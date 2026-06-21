בית המשפט נעתר לבקשת כ-75 עובדי רשת 'קו עיתונות' וקירות הטיפוס של המנוח אריאל קוניק ז"ל, והורה על פירוק החברות. ההחלטה מגיעה כחודשיים לאחר פטירתו הפתאומית של קוניק, שהותיר אחריו אימפריית תקשורת משמעותית בציבור החרדי.

בעקבות החלטת בית המשפט, הגישו העובדים תביעות לביטוח הלאומי לתשלום שכרם, שלא שולם מאז פטירתו של בעל הרשת. מדובר בעשרות עובדים שנותרו ללא משכורת במשך תקופה ממושכת, כאשר החברות נקלעו לקשיים כלכליים חמורים לאחר מות המו"ל.

כזכור, אריאל קוניק ז"ל נפטר בפתאומיות בחודש ניסן האחרון, כשהוא בן 62. קוניק היה דמות מרכזית בתקשורת החרדית, והקים את רשת המקומונים 'קו עיתונות' שכללה את 'קול העיר', 'השבוע בירושלים' ועוד עיתונים מקומיים שהופצו באלפי עותקים מדי שבוע.

את תחילת דרכו בעולם העיתונות עשה קוניק לצד אביו אהרן, כשרכש את המקומון 'השבוע בפתח תקווה' בשנות ה-90. בהמשך, לבקשת ראש עיריית בני ברק דאז, משה אירנשטיין ז"ל, הקים קוניק עיתון מקומי שהפך ברבות השנים לרשת המקומונים המשפיעה בציבור החרדי.

מעבר לעולם העיתונות, היה קוניק גם זה שהקים במו ידיו את תחנת הרדיו קול ברמה, כיהן כמנכ"ל הראשון שלה והעמיד אותה על רגליה. התחנה הפכה לכוח משמעותי במפת התקשורת החרדית, אם כי בהמשך פרש קוניק מהרדיו בעקבות עימותים.

בשנת 2018 רכש קוניק, יחד עם יוסי שינובר, את העיתון החרדי-ספרדי 'יום ליום' שהקים הגר"ע יוסף זצ"ל, לאחר שהעיתון נקלע לקשיים כלכליים קשים. בית המשפט המחוזי אישר אז את עסקת הרכישה, כאשר ההפעלה של 'יום ליום' נעשתה בנפרד מהרשת הקיימת של קו עיתונות.

בשנת 2017 נכנסה לקבוצת 'קו עיתונות' קבוצת משקיעים מדרום אמריקה, שרכשו עד 33 אחוז מהקבוצה על פי שווי של 22 מיליון שקלים. במסגרת השינויים מונה חיים כהן, מקורבו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ליו"ר הדירקטוריון של הקבוצה.

קוניק נותר קשור בנימי נפשו לציבור החרדי ולגדולי ישראל. במערכות העיתונים שלו ברחבי הארץ, הקפיד על סטנדרטים רוחניים מחמירים, נמנע מפגיעה ברגשות הציבור, והתגאה בכך שכל עסקיו סגורים הרמטית בשבתות ובחגים.

כעת, לאחר החלטת בית המשפט על פירוק החברות, צפויים העובדים לפנות לביטוח הלאומי בתביעות לקבלת שכרם. מדובר בסיום דרמטי לאימפריית תקשורת שליוותה את הציבור החרדי במשך עשרות שנים, ושהותירה חותם משמעותי על נוף התקשורת החרדית בישראל.