בנט נתקע במחאת הרכבים, מתבכיין ומשתלח: "אני בדרך לסיום של בתי"

יו"ר 'ביחד' נפתלי בנט ניצל את מחאת הרכבים בכבישי הארץ היום (רביעי) כדי להשתלח שוב בציבור החרדי. הוא טען כי נתקע זמן ממושך בפקקים ועלה לריאיון רדיו מתוך הרכב.

זמן קצר לאחר שהחלה המחאה, צייץ בנט בחשבונו ברשת X: "כרגע עם משפחתי שעתיים וחצי בפקק. מיד עולה לדבר ברשת ב׳. יש לי הרבה מה לומר לעם ישראל. האזינו".

בריאיון עצמו השתלח בחריפות. "אני בדרך לסיום מכינה של בתי ותקוע בפקק - בגלל פריווילגים משתמטים שהחליטו לקבור את המדינה", אמר.

בנט גם התייחס בריאיון לנושא איראן ולהסכם הנחתם בין וושינגטון לטהרן. הוא אמר: "אני מדבר עם גורמים בממשל האמריקני. במצב הנוכחי של ישראל - הלחץ על טראמפ הוא בלתי אפשרי".