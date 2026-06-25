בכירים חרדים: לא נתמוך בפיצול היועמ"ש ללא חוק יסוד התורה והפסקת המעצרים

בכירים בסיעות החרדיות אמרו בצהריים (חמישי) ל'בבלי' כי "למרות עמדתנו העקרונית בנושא הייעוץ המשפטי לממשלה, לא נתמוך בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אם לא נקבל תמורה ברורה - העברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים".

האולטימטום החרדי מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנושא החקיקה החרדית.

כפי שדווח לראשונה ב'בבלי' שלשום התקיימה פגישה דרמטית בין יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לבין נתניהו, במהלכה דרשו השניים קידום מהיר של שני החוקים המרכזיים לציבור החרדי.

במהלך הפגישה הציגו דרעי וגפני דרישה ברורה: קידום מיידי של חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, לצד התחייבות מפורשת של נתניהו להשגת רוב להעברתם במליאת הכנסת. השניים אף איימו כי ללא קידום מיידי של החקיקה החרדית, הסיעות החרדיות ידרשו פיזור מיידי של הכנסת.

לאחר הפגישה אצל ראש הממשלה: דרעי וגפני בהצהרה משותפת דוד קליין | 23.06.26 1

יצוין כי במידה והקואליציה רוצה לקדם את חוק המעצרים של דרעי, החוק שנועד להפסיק את מעצר לומדי התורה, הרי שנדרש להפיץ את נוסח החוק כבר היום, מה שעד כה טרם קרה.