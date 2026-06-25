בבלי
למרות הזעם על היועמ"שית

בכירים חרדים: לא נתמוך בפיצול היועמ"ש ללא חוק יסוד התורה והפסקת המעצרים

בכירים בסיעות החרדיות מבהירים: למרות עמדתנו על הייעוץ המשפטי, לא נתמוך בפיצול תפקיד היועמ"ש ללא חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים (חדשות, חרדים)

נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

בכירים בסיעות החרדיות אמרו בצהריים (חמישי) ל'בבלי' כי "למרות עמדתנו העקרונית בנושא הייעוץ המשפטי לממשלה, לא נתמוך בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אם לא נקבל תמורה ברורה - העברת וחוק המעצרים".

האולטימטום החרדי מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנושא החקיקה החרדית.

כפי שדווח לראשונה ב'בבלי' שלשום התקיימה פגישה דרמטית בין יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לבין , במהלכה דרשו השניים קידום מהיר של שני החוקים המרכזיים לציבור החרדי.

במהלך הפגישה הציגו דרעי ו דרישה ברורה: קידום מיידי של חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, לצד התחייבות מפורשת של נתניהו להשגת רוב להעברתם במליאת הכנסת. השניים אף איימו כי ללא קידום מיידי של החקיקה החרדית, הסיעות החרדיות ידרשו פיזור מיידי של הכנסת.

יצוין כי במידה והקואליציה רוצה לקדם את חוק המעצרים של , החוק שנועד להפסיק את מעצר לומדי התורה, הרי שנדרש להפיץ את נוסח החוק כבר היום, מה שעד כה טרם קרה.

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