הפגנה סוערת בבר אילן: מפגינים נצמדו לצינורות, שוטרים מפנים בכוח

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מהומות קשות והפרות סדר נרשמו היום (ראשון) בציר בר אילן בירושלים, כאשר עשרות מפגינים פרצו לתוך מתחם עבודות הרכבת הקלה באזור. המפגינים, המוחים נגד המשך התקדמות עבודות התשתית בלב השכונה החרדית, הצליחו לחדור מעבר לגדרות הבטיחות, גרמו נזק מכוון לתשתיות הנדסיות וניסו לחסום את צירי התנועה הראשיים.

בעקבות ההסלמה המהירה בשטח והחשש מחסימה ממושכת של עורק התחבורה המרכזי, הוזעקו למקום כוחות משטרה גדולים. כוחות מחוז ירושלים, מתוגברים בלוחמי משמר הגבול ובצוותים מיוחדים של יחידת הסיור המרכזית, הגיעו לאתר הבנייה והחלו לכתר את זירת ההתרחשות. קצין משטרה שנכח בשטח הכריז באופן רשמי על הפרת סדר בלתי חוקית וקרא למפגינים להתפנות מהמקום לאלתר, אך חלקם סירבו להישמע להנחיות והמשיכו בהתגודדות. כבר תקופה שאנשי העדה החרדית מפגינים בצומת בר אילן, בעקבות החלטת עיריית ירושלים להעביר שם את אחד מקווי הרכבת הקלה החדשים. כתב אישום נגד מסייעי המחבל מפיגוע צור יצחק ב. ניסני | 02.07.26 מקלב גילה: "הדודים של המשנה ליועמ"שית - רבנים גדולים שלמדו איתי בישיבה" חנני ברייטקופף | 02.07.26 בתיעוד מיוחד שהגיע מהזירה, ניתן לראות את רגעי המעצר הדרמטיים בלב אתר העבודות, המאופיין בחולות, בורות עמוקים וצינורות תשתית חשופים המונחים בקרקע. חוליית לוחמי יס"מ ומג"ב נראית כשהשתלטה על אחד החשודים שהתבצר בין צינורות הענק בתחתית אתר החפירות.

( צילום: חנוך פוגל - חרדים ירושלים )

השוטרים, לבושי מדים שחורים, רכנו מעל החשוד בעיצומו של שטח הבנייה המאובק, בעוד מאחורי גדרות האתר, על המדרכות הסמוכות, מתגודדים עשרות רבות של תושבים ועוברי אורח מהמגזר החרדי הצופים בנעשה ומביעים מחאה בקול.

במשטרה הבהירו כי לא יאפשרו פגיעה בתשתיות לאומיות או שיבוש של תנועת כלי הרכב בעיר. במהלך הפעילות המבצעית נעצר לחקירה חשוד אחד בחשד ישיר לגרימת נזק מכוון לתשתיות האתר ובהשתתפות פעילה בהפרות הסדר.

כוחות הביטחון נותרו פרוסים בכוחות מתוגברים לאורך ציר בר אילן והרחובות הסמוכים לו, במטרה למנוע התלקחות מחודשת של המהומות ולשמור על הסדר הציבורי. יצוין כי בעבר התקיימו באזור הפגנות שהסתיימו באלימות ובעימותים קשים עם כוחות הביטחון.

( צילום: חנוך פוגל - חרדים ירושלים )

לדעת המפגינים, יש במעבר הרכבת בשכונה בעיה מבחינה דתית, ולכן יש למנוע אותה. בעבר התקיימו באזור עצרות המוניות בהשתתפות גאב"ד העדה החרדית, שהסתיימו בעימותים קשים בין חלק מן המפגינים לשוטרים, כולל הצתת פחים והתזת מכת"זית.