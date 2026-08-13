תפיסה נפוצה בקרב רבים היא שחודש אלול הוא תקופה של מתח ופחד, זמן שבו הקדוש ברוך הוא יושב ומנהל חשבון קפדני על כל מעשה ומעשה. אולם המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מעביר בשיעור מיוחד מסר הפוך לחלוטין: תכלית חודש אלול היא דווקא לשנות את תחושת הלחץ הזו, ולהשיב את היהודי לקשר פשוט, קרוב ואותנטי עם הבורא יתברך.

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בשיעורו מבאר הרב ג'ייקובסון את עומק משל "המלך בשדה" של אדמו"ר הזקן זי"ע, תוך הסתמכות על ביאור ששמע מהרבי מליובאוויטש זצוק"ל בשנת תשמ"ח. המשל מלמד שהקשר האמיתי בין יהודי לקדוש ברוך הוא בחודש אלול הוא חזרה למהות האמיתית של האדם, ללא כל מסווה או העמדת פנים.

השיעור מדגיש שהשם יתברך אינו ממתין לנו רק בבית הכנסת או ברגעי תפילה חגיגיים, אלא יוצא אל תוך מציאות החיים עצמה - אל מקום העבודה, הבית, המשפחה, והרגעים הפשוטים של היום יום. המסר המרכזי: להשתחרר מהתחושה שהקב"ה "בודק" אותנו כל העת, ולהרגיש את הקשר של "דודי לי" - שהקשר עם כל יהודי יקר וחשוב לפניו יתברך באמת. כך הופך חודש אלול מתקופה מלחיצה להזדמנות נדירה של חיבור עמוק ופנימי.