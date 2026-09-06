מצור המנהרות: איום הקצינים שאיראן מנסה להציל בהסלמה 

תרגול עשרות תרחישים וניהול אירועים מתפרצים: - צילום: צה"ל תרגול עשרות תרחישים וניהול אירועים מתפרצים: | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:25

שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז השבוע כי צה"ל השלים את האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון, לאחר כיבוש רכס עלי טאהר האסטרטגי. ההכרזה הרשמית נשמעה כסיום מוצלח של מבצע מורכב.

אולם מאחורי ההודעה מתגלה תמונה מורכבת ומתוחה בהרבה – תחקיר מקיף של סוכנות רויטרס חושף כי בתוך המתחם התת-קרקעי המבוצר, שנבנה במימון ותכנון איראני במשך כשני עשורים, נצורים למעלה מתריסר אנשי משמרות המהפכה, בהם לפחות שני קצינים בכירים. רכס עלי טאהר מתנשא לגובה של כ-600–700 מטרים באזור הבופור, ויוצר הפרדה גיאוגרפית ברורה בין אפיק הליטני ממזרח לרמת א-נבטיה ממערב. שליטה בו מאפשרת תצפית ושליטה על עורקי התנועה המרכזיים. חיזבאללה הפך אותו לעמדת פיקוד אסטרטגית – רשת מנהרות עצומה שכללה חדרי פיקוד, מחסני נשק, גנרטורים, מגורי לוחמים ומטבח, שאפשרו שהייה ממושכת מתחת לקרקע. רוקחים גנבו תרופות מחיילי צה"ל משה כץ | 31.08.26 כוחות אוגדה 36 כיתרו את המתקן בשבועות האחרונים, השתלטו על המרחב שמסביבו וניתקו את צירי האספקה. על פי הדיווחים, עשרות מחבלים נותרו נצורים בפנים, לצד אנשי משמרות המהפכה. ישראל טוענת כי המנהרות תוכננו ומומנו על ידי איראן, אך מכחישה נוכחות קצינים איראניים בכירים בזמן המצור הסופי. גורמים זרים, לעומת זאת, מתעקשים שהם אכן היו שם. כבר בחודש אוגוסט העבירה איראן אזהרה חמורה לארצות הברית, באמצעות עומאן: כל מהלך ישראלי על הרכס יגרור תגובה רחבת היקף מצד טהרן. המסר הוביל ללחץ אמריקני כבד על ירושלים ולדחיית הסתערות מתוכננת באותה עת. גם ניסיונות איראניים וחיזבאללה לשלוח כטב"מים נושאי מזון ומים נכשלו – וחוסלו באוויר. במערכת הביטחון הישראלית מדגישים כי חלקים נרחבים מהתשתית התת-קרקעית כבר פוצצו, אבדות כבדות נגרמו למחבלים, וחלקם נמלטו. הכוחות ממשיכים בהידוק המצור ובנטרול שיטתי של מה שנותר, תוך זהירות מרבית. שר הביטחון כ"ץ הציג את כיבוש הרכס כ"סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון", והזהיר את טהרן במסר חד: תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה – ותאפשר פגיעה בכל התשתיות הלאומיות, הצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה. מומחים, בהם חוקרים ממכון ISW, רואים באירוע משחק של ריסון הדדי. ישראל מכחישה נוכחות איראנית ישירה כדי לשמור על חופש פעולה מבצעי ולא להיגרר למלחמה כוללת מול טהרן. איראן, מצדה, מנפחת את ממדי האירוע כדי להרתיע ולהגן על שרידי יחידת "באדר". בלבנון כבר מאשימים את ראש הממשלה נתניהו בניפוח חשיבות הרכס לצרכים פוליטיים פנימיים. ניצחון טקטי ברור לישראל – שליטה ברכס שולט ומגן על יישובי הגליל – אך גם תזכורת חיה לכך שהמערכה בדרום לבנון עדיין רחוקה מסיום מוחלט, ושהצל המאיים של איראן ממשיך לרחף מעל כל מהלך בשטח.

לבנון ( צילום: אייל מרגולין, פלאש 90 )

כוחות צה"ל, שכבשו שטחים נרחבים מדרום לרכס, כיתרו למעשה את המתקן והשתלטו על המרחב הסובב אותו. בתוך המתקן נצורים עשרות מחבלים, ויחד איתם - למעלה מתריסר אנשי משמרות המהפכה, בהם לפחות שני קצינים בכירים, כך על פי גורם זר המעורה בפרטים שמסר לרויטרס.

שר הביטחון כ"ץ מסר כי המבצע המורכב הושלם בהצלחה, והמנהרות שימשו כמרכז פיקודי לתקיפות על כוחות צה"ל ועל יישובי הגליל טוהרו לחלוטין ממחבלים. "כיבוש רכס עלי טאהר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון", כתב כ"ץ בהודעתו. השר הדגיש כי לאחר התמרון לקו הנ"ט וכיבוש הבופור והתבססות צה"ל ברכס השולט והמגן על יישובי הגליל המזרחי, הוחלט לתמרן לכיוון רכס עלי טאהר עקב מידע מודיעיני על קיום מנהרות פיקוד ושליטה של ארגון הטרור חיזבאללה במקום.

על פי דיווח בחדשות 12, כוחות הביטחון ממשיכים במבצע בעצימות גבוהה תוך הידוק טבעת החנק והמצור הממושך על היעד המבוצר, במטרה לגרוע לחלוטין את יכולות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ולפרק שיטתית את יחידת "באדר". במסגרת המבצע, כוחות הנדסה והתקפה מנטרלים ומשמידים עד היסוד מתחמים מבוצרים שהוסתרו לאורך השנים.

תדרוך מבצעי פעילות צה"ל בלבנון - צילום: צה"ל תדרוך מבצעי פעילות צה"ל בלבנון | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 1:03

חלקים נרחבים מתשתיות התת-קרקע פוצצו, כאשר במערכת הביטחון מזהים אבדות כבדות ומותם של מחבלים רבים ששהו בתוך המנהרות, לצד בריחה של חלק מפעילי הטרור מהתוואי. ההתמודדות עם המערך התת-קרקעי המבוצר מבוצעת בזהירות ובשיטה של הגברת לחץ הדרגתית כדי למנוע סכנה ללוחמים. עשרות בודדות של מחבלים נותרו נצורים במעמקים.

מקורות צבאיים בישראל דחו את הטענות על נוכחות איראנית במנהרות בזמן המצור והטיהור, והבהירו: "המנהרות תוכננו ומומנו על ידי איראן, אבל הקצינים לא היו שם". עם זאת, התחקיר הבינלאומי מצביע על גרסה שונה, כאשר גורמים זרים טוענים כי הקצינים האיראניים אכן נלכדו במקום.

בלבנון כבר ממהרים להאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הוא "מנפח" את חשיבותו של הרכס לצרכים פוליטיים פנימיים לקראת יום הבחירות המתקרב, כך על פי דיווחים שעלו בערוץ הלבנוני אל-ג'דיד. במקביל, טהרן העבירה דרך עומאן אזהרות חריפות לפיהן כל פגיעה במתחם תגרור תגובה איראנית רחבה, ואף ניסתה לשלוח כטב"מים נושאי מזון ומים שניסו ללא הצלחה לפרוץ את המצור – ניסיונות שחוסלו באוויר על ידי ישראל.

שר הביטחון כ"ץ העביר השבוע מסר חד משמעי לטהראן בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה במשרד הביטחון. "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן", הבהיר כ"ץ. "נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך".

השר ציין כי משטר האייתולות באיראן מודע היטב למחיר שישלם אם יבחר לתקוף. "משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהיכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות", אמר. עם זאת, כ"ץ הזהיר מפני אפשרות של צעדי ייאוש מצד המשטר האיראני: "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש".

מומחים בינלאומיים, ובהם חוקרים ממכון ISW, מנתחים את האירוע כמשחק של ריסון הדדי: ישראל מכחישה כדי לשמור לעצמה חופש פעולה מבצעי מלא מבלי להיגרר למלחמה ישירה מול טהרן, בעוד איראן מנופחת את ממדי האירוע כדי לנסות להרתיע ולהגן על שרידי "יחידת באדר".