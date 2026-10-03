בבלי
אכיפה נחרצת

4 פעילים זרים עוכבו בשומרון • צפויים לגירוש

ארבעה פעילים זרים שהשתתפו בהפרות סדר בסמוך לכפר תפוח הועברו לחקירה בתחנת אריאל • התיק הועבר לרשות האוכלוסין וההגירה לקראת גירושם מישראל

זירת האירוע (צילום: Gershon Elinson/FLASH90)

ארבעה פעילים זרים שהשתתפו בהפרות סדר המוניות ובחיכוכים אלימים בסמוך לכפר תפוח בשומרון, עוכבו לחקירה ביום שישי האחרון. כוחות צה"ל שפעלו באזור זיהו את הפעילים הזרים ומנעו מהם להמשיך בפעילותם.

הפעילים הזרים עוכבו במקום והועברו לחקירה משטרתית בתחנת אריאל במחוז ש"י, בחשד להפרת סדר ציבורי חמור, התגודדות אסורה והימצאות בשטח צבאי סגור.

במשטרה נמסר כי חומרי החקירה והראיות שנאספו נגד הארבעה גובשו במהירות, ובשל חומרת המעשים הועבר התיק באופן מיידי לרשות האוכלוסין וההגירה. שם צפוי להתקיים שימוע מהיר שיכריע בדבר גירושם והרחקתם מישראל.

במערכת הביטחון מדגישים כי המהלך הנוכחי מהווה חלק מאסטרטגיה רחבה של שיתוף פעולה בין גורמי האכיפה והצבא, שנועדה למנוע את תופעת הפרובוקציות וההסתה של פעילים זרים המגיעים במכוון ליצור חיכוך אלים מול כוחות הביטחון וההתיישבות בשטח.

"משטרת ישראל במחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות, תוך הפעלת כלל סמכויותיה ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון ורשויות אכיפת החוק, במטרה למנוע ולסכל אירועי חיכוך ואלימות, העלולים להתפתח על רקע הסתה והתססה ולהוביל להפרות סדר", נמסר מטעם הדוברות המשטרתית.

(צילום: כפר תפוח)

האירוע בכפר תפוח מצטרף לשורה של מקרים בהם פעילים זרים מנסים לערער את הביטחון ביהודה ושומרון. בעבר נעצרו פעילים דומים במהלך הפרות סדר ופרובוקציות, ולעיתים הועברו לגירוש מהארץ.

גורמים במשטרה מציינים כי הטיפול המהיר והנחרץ בפעילים זרים נועד להעביר מסר ברור: ישראל לא תאפשר למסיתים זרים לפגוע בביטחון האזרחים ולהסית לאלימות בשטח.

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