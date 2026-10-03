ארבעה פעילים זרים שהשתתפו בהפרות סדר המוניות ובחיכוכים אלימים בסמוך לכפר תפוח בשומרון, עוכבו לחקירה ביום שישי האחרון. כוחות צה"ל שפעלו באזור זיהו את הפעילים הזרים ומנעו מהם להמשיך בפעילותם.

הפעילים הזרים עוכבו במקום והועברו לחקירה משטרתית בתחנת אריאל במחוז ש"י, בחשד להפרת סדר ציבורי חמור, התגודדות אסורה והימצאות בשטח צבאי סגור.

במשטרה נמסר כי חומרי החקירה והראיות שנאספו נגד הארבעה גובשו במהירות, ובשל חומרת המעשים הועבר התיק באופן מיידי לרשות האוכלוסין וההגירה. שם צפוי להתקיים שימוע מהיר שיכריע בדבר גירושם והרחקתם מישראל.

במערכת הביטחון מדגישים כי המהלך הנוכחי מהווה חלק מאסטרטגיה רחבה של שיתוף פעולה בין גורמי האכיפה והצבא, שנועדה למנוע את תופעת הפרובוקציות וההסתה של פעילים זרים המגיעים במכוון ליצור חיכוך אלים מול כוחות הביטחון וההתיישבות בשטח.

"משטרת ישראל במחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות, תוך הפעלת כלל סמכויותיה ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון ורשויות אכיפת החוק, במטרה למנוע ולסכל אירועי חיכוך ואלימות, העלולים להתפתח על רקע הסתה והתססה ולהוביל להפרות סדר", נמסר מטעם הדוברות המשטרתית.