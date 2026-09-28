צה"ל ביצע אתמול (יום ראשון) תקיפה בדרום רצועת עזה, במהלכה חוסל המחבל עדי עדלי עבד עלאעצר, שכיהן כצלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

על פי דיווח צה"ל, המחבל היה מעורב בתקופה האחרונה בקידום מתווי טרור המכוונים כנגד כוחות הצבא וכנגד אזרחי מדינת ישראל. כמו כן, הוא פעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש שנכנסה לתוקף.

החיסול בוצע באמצעות תקיפה אווירית במטרה להסיר את האיום המיידי שהציב המחבל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, ופועלים להסרת כל איום על כוחות הביטחון ועל אזרחי ישראל.