מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה שיגרו הלילה (ראשון) רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים.

בתגובה לירי, תקפו מטוסי חיל האוויר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו: אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נ"ט לעבר כוחותינו, וכן תשתיות טרור נוספות.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים מיידים. כל הפעלת כוח משטח לבנון במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל או בכוחות צה״ל תענה בעוצמה רבה".

יחד עם זאת, הדגיש דובר צה"ל כי "צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון".