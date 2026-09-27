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הלחימה בדרום לבנון

חיזבאללה תקף כוחות צה"ל ברחפן; חיל האוויר הגיב בתקיפות

כוחות צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון הותקפו הלילה ברחפן נפץ; בתגובה תקפו מטוסינו אתרי שיגור ותשתיות טרור במספר מרחבים

התקיפות בלבנון
התקיפות בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה שיגרו הלילה (ראשון) רחפן נפץ לעבר הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים.

בתגובה לירי, תקפו מטוסי חיל האוויר מטרות של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו: אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נ"ט לעבר כוחותינו, וכן תשתיות טרור נוספות.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים מיידים. כל הפעלת כוח משטח לבנון במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל או בכוחות צה״ל תענה בעוצמה רבה".

יחד עם זאת, הדגיש דובר צה"ל כי "צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון".

צה"לחיל האווירחיזבאללהדרום לבנוןרחפן נפץ

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