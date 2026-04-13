250 מפקדי חיזבאללה חוסלו במהלומה הגדולה ב-8 באפריל

לאחר מעקב מודיעיני מתמשך של אגף המודיעין מאז מבצע 'שאגת הארי' ב-8 באפריל 2026, מאשר צה"ל היום (ראשון) כי נחצה רף 250 המחבלים והמפקדים מארגון הטרור חיזבאללה שחוסלו במהלומה הגדולה ביותר בלבנון. התקיפות, שהתבצעו בו-זמנית בביירות, בבקאע ובדרום לבנון, מהוות פגיעה מדויקת ורחבה במערכי הפיקוד ושליטה של הארגון.
כידוע, מדובר במהלומה שפגעה בליבת מנגנון הפיקוד של חיזבאללה, כאשר המפקדים שחוסלו היו אחראיים על תפעול כלל מערכיו של הארגון בדגש על יכולות האש, המודיעין וההגנה. הספירה נמשכת גם בשעה זו, כאשר אמ"ן ממשיך לאמת נתונים מודיעיניים נוספים על מחבלים שחוסלו במהלומה.
מפקדים בכירים בין המחוסלים
בין המפקדים הבכירים שחוסלו במהלומה: חסן מצטפא נאצר - מפקד מטה הסיוע הלוגיסטי בחיזבאללה, מפקד ותיק בארגון שהיה אמון על הברחת ואחסנת אמצעי לחימה בלבנון והיווה גורם מרכזי בניסיונות השיקום של חיזבאללה לאחר המכות הקשות שספג.
כמו כן חוסלו עלי קאסם, אבו עלי עבאס ועלי חגאזי - מפקדים בכירים ביחידת המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה, האחראית על בניית תמונת מודיעין במדינת ישראל, לרבות גיבוש בנק מטרות לתקיפה ואיסוף מודיעין. אבו מחמד חביב, סגן מפקד כוח הטילאות של חיזבאללה, שפעל לאורך המלחמה ובמבצע 'חיצי הצפון' בפרט לשיגור טילים לעבר מדינת ישראל, חוסל אף הוא. חביב הוביל את תהליכי התעצמות יחידת טילים בתקופה האחרונה.
לצד אלו, חוסלו עשרות אחראים נוספים על תחומי הארטילריה וההגנה ביחידות השונות של ארגון הטרור חיזבאללה. המהלומה פגעה קשות ביכולת הארגון לתפעל את מערכיו הצבאיים ולשקם את תשתיותיו.
הפעילות הקרקעית נמשכת בעוצמה
במקביל למהלומה האווירית, ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות קרקעית אינטנסיבית בדרום לבנון. כוחות צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי, בפיקוד אוגדה 98, השלימו בשבוע האחרון את כיתור העיירה בינת ג'בייל ופתחו בהתקפה ממוקדת. על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלים בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב.
כוחות עוצבת הקומנדו ממשיכים בפעילות אינטנסיבית במרחב בינת ג'בייל, כאשר בימים האחרונים חיסלו הכוחות מספר חוליות מחבלים שתכננו לפגוע בלוחמים. כוחות יחידת מגלן איתרו אתמול שלושה מחבלים חמושים באמצעות מערכות תצפית מתקדמות, וחיסלו אותם בתקיפה מדויקת מהאוויר לפני שהספיקו לבצע את מזימתם.
באירוע נוסף, כוחות יחידת אגוז איתרו וחיסלו חוליית מחבלים שתכננה לפגוע בכוחות צה"ל באמצעות רחפני נפץ. בשיתוף פעולה הדוק בין כוחות אגוז ומגלן, חוסל מחבל נוסף באמצעות רחפן של כוחותינו - דוגמה לתיאום מבצעי מושלם בין יחידות שונות בשטח.
סגירת מעגל כואבת בדרום לבנון
בפעילות מרגשת במיוחד, לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני סגרו מעגל כואב בדרום לבנון. הכוחות פשטו בשנית על תשתית טרור של ארגון חיזבאללה, באותו המקום בדיוק שבו נפל בקרב לוחם הגדוד, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ הי"ד בשבוע שעבר.
במהלך הסריקות בתשתית הטרור, זיהו הלוחמים מחבל חמוש בנשק מסוג 'קלאצ'ניקוv' ומחסניות, כשהוא מנסה להסתתר מתחת להריסות באחד מחדרי המבנה. הלוחמים, שפעלו בנחישות ובמקצועיות, חתרו למגע וחיסלו את המחבל בקרב פנים אל פנים מטווח קרוב. בנוסף איתרו הכוחות במבנה את גופתו של מחבל נוסף, שחוסל עוד בהיתקלות המקורית בשבוע שעבר.
מדובר צה"ל הבהיר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל". הפעילות הצבאית נמשכת בחמש אוגדות שונות ברחבי דרום לבנון, כאשר כוחותינו ממשיכים להרחיב את מרחב האבטחה ולסכל איומי טרור.
יצוין כי משרד הבריאות הלבנוני פרסם נתונים מעודכנים על היקף הנפגעים בשטח לבנון מאז תחילת הלחימה. על פי הנתונים הרשמיים, נהרגו 2,055 בני אדם ונפצעו 6,588 נוספים ברחבי המדינה, כאשר הנתונים אינם מבחינים בין אזרחים למחבלים.
0 תגובות