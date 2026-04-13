250 מפקדי חיזבאללה חוסלו במהלומה הגדולה ב-8 באפריל

לאחר מעקב מודיעיני מתמשך של אגף המודיעין מאז מבצע 'שאגת הארי' ב-8 באפריל 2026, מאשר צה"ל היום (ראשון) כי נחצה רף 250 המחבלים והמפקדים מארגון הטרור חיזבאללה שחוסלו במהלומה הגדולה ביותר בלבנון. התקיפות, שהתבצעו בו-זמנית בביירות, בבקאע ובדרום לבנון, מהוות פגיעה מדויקת ורחבה במערכי הפיקוד ושליטה של הארגון.

כידוע, מדובר במהלומה שפגעה בליבת מנגנון הפיקוד של חיזבאללה, כאשר המפקדים שחוסלו היו אחראיים על תפעול כלל מערכיו של הארגון בדגש על יכולות האש, המודיעין וההגנה. הספירה נמשכת גם בשעה זו, כאשר אמ"ן ממשיך לאמת נתונים מודיעיניים נוספים על מחבלים שחוסלו במהלומה.

מפקדים בכירים בין המחוסלים

בין המפקדים הבכירים שחוסלו במהלומה: חסן מצטפא נאצר - מפקד מטה הסיוע הלוגיסטי בחיזבאללה, מפקד ותיק בארגון שהיה אמון על הברחת ואחסנת אמצעי לחימה בלבנון והיווה גורם מרכזי בניסיונות השיקום של חיזבאללה לאחר המכות הקשות שספג.

כמו כן חוסלו עלי קאסם, אבו עלי עבאס ועלי חגאזי - מפקדים בכירים ביחידת המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה, האחראית על בניית תמונת מודיעין במדינת ישראל, לרבות גיבוש בנק מטרות לתקיפה ואיסוף מודיעין. אבו מחמד חביב, סגן מפקד כוח הטילאות של חיזבאללה, שפעל לאורך המלחמה ובמבצע 'חיצי הצפון' בפרט לשיגור טילים לעבר מדינת ישראל, חוסל אף הוא. חביב הוביל את תהליכי התעצמות יחידת טילים בתקופה האחרונה.