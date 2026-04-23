חיסול מחבלים חמושים בצפון ובדרום רצועת עזה

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ביצעו אתמול (רביעי) שתי תקיפות ממוקדות ברצועת עזה, במסגרתן חוסלו מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס שהיוו איום מיידי על הלוחמים הפרוסים במרחב. הפעילות המבצעית התמקדה בהסרת איומים על כוחותינו הפועלים בהתאם להסכם.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, באירוע הראשון שהתרחש בצפון רצועת עזה, זיהו כוחות צה"ל מספר מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בעת שפעלו במרחב הקו הצהוב, בסמוך לכוחותינו הפרוסים באזור. מיד לאחר הזיהוי, הותקפו המחבלים וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום הממשי על חיי הלוחמים.

באירוע נוסף שהתרחש מוקדם יותר ביום, הותקפו מחבלים נוספים שפעלו בדרום רצועת עזה ועסקו בשינוע אמצעי לחימה, באופן שהיווה איום על הכוחות הפרוסים במרחב. אחד המחבלים חוסל בתקיפה שבוצעה על ידי כוחות צה"ל.

על פי הודעת דובר צה"ל, טרם התקיפות ננקטו צעדים מקצועיים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. הפעילות המבצעית בוצעה בהתאם לנהלים המחמירים של צה"ל.

פעילות מבצעית נמשכת במרחב

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל. הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים ברצועה, כאשר הצבא מבהיר כי לא יאפשר פגיעה בלוחמים.

יצוין כי בימים האחרונים חיסלו כוחות צה"ל מספר מחבלי חמאס שהיוו איום ממשי על הכוחות. בין היתר, חוסלו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחותינו באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

בנוסף, חוסל מחבל שפשט לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר והוביל בעת האחרונה מחבלים נוספים למרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחות צה"ל.