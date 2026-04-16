צה"ל תקף 380 מטרות של חיזבאללה ביממה האחרונה לפני ההפסקת אש

ביממה האחרונה לפני כניסת ההפסקת אש לתוקף, הגביר צה"ל את הפעילות המבצעית בדרום לבנון והשמיד למעלה מ-380 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. הפעילות הנרחבת כללה תקיפות ממוקדות נגד משגרים, מפקדות ומחבלים, במטרה לסייע לכוחות הקרקעיים הפועלים במרחב ולהסיר איומים לקראת ההסכם.

על פי הנמסר מצה"ל, בין התשתיות שהותקפו היו מספר משגרים שמהם שוגרו רקטות לעבר שטח ישראל, והושמדו בסגירות מעגל מהירות. הכוחות ממשיכים לפעול בכוננות גבוהה בהגנה, ויפעלו בהתאם להנחיות הדרג המדיני גם במהלך ההפסקת אש. חשיפת מחסני נשק במוסדות חינוך במסגרת הפעילות הקרקעית, חשפו כוחות חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 98 מחסן נשק נרחב של חיזבאללה שהוסתר בתוך בית ספר במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון. במסגרת הפעילות הממוקדת להשמדת תשתיות טרור, איתרו הלוחמים יותר מ-130 אמצעי לחימה שהוחבאו במוסד החינוך. בין אמצעי הלחימה שאותרו במקום: עשרות רובי קלאצ'ניקוב, אקדחים וכלי נשק נוספים. לצד הנשקים, הכוחות מצאו גם דגלים וסממנים נוספים של ארגון הטרור, המעידים על השימוש השיטתי במקום כתשתית צבאית. הממצא מצטרף לשורה ארוכה של ראיות לניצול השיטתי של חיזבאללה את מוסדות חינוך ומבני ציבור.

הפעילות המבצעית הנרחבת מתקיימת על רקע ההכרזה של נשיא ארה"ב טראמפ וראש הממשלה נתניהו על הפסקת אש בת 10 ימים בין ישראל ללבנון, שנכנסה לתוקף בחצות הלילה. ראש הממשלה הבהיר כי כוחות צה"ל יישארו במקומם בדרום לבנון גם במהלך ההפסקת אש, וכי ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגיב בעוצמה לכל הפרה.