דובר צה"ל: ייתכן ירי מוגבר משטח לבנון במיקוד למרחב הצפון

יום של מלחמה בצפון הארץ: מסוק צבאי ישראלי טס סמוך לגבול ישראל עם לבנון

דובר צה"ל מסר היום (שלישי) עדכון חריג לציבור: "בהתאם להערכת המצב וכחלק מהתפתחות המערכה, ייתכן ירי מוגבר משטח לבנון, ככל הנראה במיקוד למרחב הצפון". ההודעה מגיעה על רקע פעילות מבצעית אינטנסיבית של כוחות צה"ל בדרום לבנון והיתקלויות קשות עם מחבלי חיזבאללה בימים האחרונים.

בהודעה הודגש כי "בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף". צה"ל הבהיר כי במידה ויחולו שינויים בהערכת המצב, הציבור יעודכן בהתאם, תוך הדגשה כי "צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה". ההתרעה מתפרסמת בעיצומה של פעילות קרבית נרחבת בדרום לבנון. כפי שדיווחנו קודם לכן, במהלך הלילה (בין שני לשלישי) נפצעו 10 לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים בקרב יריות פנים אל פנים מול מחבלי חיזבאללה במרחב בינת ג'ביל. שלושה מהלוחמים נפצעו באורח קשה, לוחם אחד נפצע באורח בינוני, ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. בסגירת מעגל מהירה, השיבו הלוחמים באש, ובסיוע ירי טנקים ותקיפות מהאוויר חיסלו שני מחבלים ותקפו את המבנה ממנו פעלו המחבלים. במהלך האירוע, זיהו הכוחות מחבל נוסף שניסה להימלט מהמרחב - המחבל הותקף וחוסל בתקיפה ממוקדת. סך הכול חוסלו בפעילות זו שלושה מחבלי חיזבאללה.

יירוט לעבר טילים ששוגרו מלבנון

פעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון

כוחות אוגדה 98 - הכוללים את צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי - השלימו בשבוע האחרון את כיתור העיירה בינת ג'ביל והחלו בהתקפה ממוקדת. במהלך הפעילות חיסלו הכוחות יותר מ-100 מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה.

במקביל, כוחות חטיבת הנח"ל ממשיכים בפעילות ממוקדת בדרום לבנון, כאשר במהלך הפעילות המבצעית הנוכחית הצליחו הלוחמים לאתר מספר אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בבית אזרחי. בין הממצאים שהתגלו: נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', מחסניות וווסטים צבאיים.

הכוחות בשיתוף עם חיל האוויר השמידו עשרות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים השונים. בין המטרות שהושמדו: עמדות נגד טנק, עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה שהיוו חלק ממערך האיום על ישובי הצפון. הממצאים מדגימים את אופן הפעולה של חיזבאללה המשתמש באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי.

יצוין כי בשבוע האחרון נרשמה עלייה משמעותית בפעילות המבצעית של צה"ל בגזרה הצפונית. כוחות של אוגדה 91 ואוגדה 210 נפרסו במוצבים קדמיים ובמרחבי האבטחה העמוקים בתוך שטח לבנון וסוריה, במטרה לחזק את ההגנה הקדמית ולהכין את התשתית למתקפות פתע.

היערכות בגבול הצפון

ההערכה במערכת הביטחון היא כי חיזבאללה עשוי לנסות להגיב על הפעילות המבצעית האינטנסיבית של צה"ל בדרום לבנון באמצעות הגברת הירי לעבר יישובי הצפון. מקורות ביטחוניים מעריכים כי ב-48 השעות הקרובות צפויה הסלמה בחילופי האש, זאת בהמשך למטחי הרקטות הכבדים ששוגרו במהלך השבת לעבר שטח ישראל.