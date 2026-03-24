דברי שר הביטחון ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (שלישי) הערכת מצב בבור ביחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, ראש אג"ת, אלוף הדי זילברמן, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "ממשיכים לתקוף באיראן בכל העוצמה". ביחס ללבנון הוא אמר כי "החיזבאללה עשה טעות קשה כשתקף את ישראל, ככלי שרת של משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם מחיר כבד. צה"ל ממשיך וימשיך לפעול בלבנון במלוא העוצמה מול מחבלי החיזבאללה ומול משגרי הטילים. "ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון ובכל רחבי לבנון ולא עשתה כלום.

שר הביטחון ישראל כץ בהערכת מצב ( צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון )

"צה"ל מתמרן לתוך שטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי, מחסל מחבלי חיזבאללה והורס את תשתיות הטרור שהוקמו שם, ואת הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור לכל דבר, וזאת בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה - כדי לייצר מרחב הגנה ולהרחיק את האיום מעל היישובים.

"ביקרתי אתמול בצפון ושוחחתי עם המח"טים המתמרנים בלבנון ונפעמתי מעוז רוחם ומהנחישות שלהם.

"מאות אלפי תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה - לא יחזרו דרומית לנהר הליטאני עד להבטחת הביטחון לתושבי הצפון. כל 5 הגשרים מעל הליטאני ששימשו את החיזבאללה למעבר מחבלים ונשק - פוצצו, וצה"ל ישלוט בשאר הגשרים ובמרחב הביטחוני עד לליטאני".

כ"ץ הבהיר כי "העיקרון הוא ברור: יש טרור וטילים אין בתים ואין תושבים - וצה"ל נמצא בפנים. לא נאפשר חזרה למצב של ה-7 באוקטובר. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון וכך בדיוק נעשה".