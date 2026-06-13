טראמפ ונתניהו בימים טוב יותר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בכירים בישראל שאינם לשכת ראש הממשלה משגרים הערב (מוצאי שבת) אזהרה חריפה ביותר בנוגע להסכם המסגרת המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. על פי הדיווח של העיתונאי ירון אברהם בחדשות 12, הגורמים הבכירים טוענים כי ההסכם מסכן את האינטרסים הביטחוניים העמוקים ביותר של מדינת ישראל.

"האיראנים לא מסכימים להסכם המסגרת הזו סתם. הצד האמריקני קיבל את התנאים המרכזיים שלהם", כך צוטטו הבכירים בדיווח. לדבריהם, מדובר בהסכם שיביא לתוצאות מיידיות חמורות: "יש פה משהו שיקרה מיד: פתיחת מיצרי הורמוז, החייאת המשטר וסטירת לחי לציבור האיראני. מה שיקרה אחר כך, אולי, במדיניות של 'תשלום באשראי' זה טיפול ביכולות הגרעיניות של איראן". הגורמים הבכירים משרטטים השוואה מדאיגה להסכם הפסקת האש בעזה. "זה אותה מסגרת של ההסכם לסיום המלחמה בעזה. תשאלו את עצמכם מה קרה מאז עם ההתחייבות לפרק את חמאס מנשקו?", הם מזהירים. השאלה המרכזית שהם מעלים היא: "מה יהיה המנוף המהותי של האמריקנים אם אחרי 60 יום של הפסקת אש האיראנים לא יתחילו בצעדים שנדרשים מהם? האיום הצבאי האמין נשחק עד דק". כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב כי מחר תיערך החתימה על הסכם המסגרת עם איראן - מזכר הבנות שיפתח משא ומתן עתידי למשך 60 יום על תוכנית הגרעין האיראנית. במקביל להסכם, יפתח מצר הורמוז ויוסר המצור האמריקני על נמלי איראן.

אמיר קטאר והנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

"כל המטרות של ישראל לא מקבלות מענה"

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הביקורת החריפה ביותר של הבכירים הישראלים מתמקדת בפערים בין המטרות הישראליות לבין תוכן ההסכם בפועל. "הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום ומערך הטילים בכלל לא חלק מההסכם", הם מציינים בחריפות. "כל המטרות שישראל הציבה לא מקבלות מענה מיידי בהסכם".

אך החמור מכל, לטענת הגורמים הבכירים, הוא שההסכם למעשה מחזק את איראן ואת ארגוני הטרור הפרוקסי שלה. "לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה", הם מזהירים.

על פי הפרטים שפורסמו על ההסכם, משרד החוץ הפקיסטני הודיע לרשת אל-ג'זירה כי מחר, יום ראשון, צפוי להתקיים באיסלאמאבאד טקס חתימה של ההסכם - שייחתם מרחוק בצורה מקוונת. במקביל, דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בקאי טען כי במסגרת ההסכם טהרן תגבה "תשלום" על שירותים שניתנים לכאורה במצר הורמוז.