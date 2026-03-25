המרכז היחיד שאחראי למחקר ופיתוח צוללות ומערכות לצי האיראני - שהותקף ( צילום: דובר צה"ל )

דוברת צה"ל בערבית, אלה ואויה, חשפה הבוקר (רביעי) מסמכים פנימיים של ארגון הטרור חמאס שנמצאו במהלך הלחימה ברצועת עזה, המגלים כיצד קיבלה התנועה את הסכמת חיזבאללה להתמקם באזורים שונים בתוך לבנון - זאת בשיתוף פעולה מלא של חיזבאללה ובהנחיית איראן, ללא כל אישור מהמדינה הלבנונית.

המסמכים של דובר צה"ל

"מדינה בתוך מדינה"

על פי הנתונים שעולים מהמסמכים, הזירה הלבנונית נתפסת בעיני חמאס כנכס אסטרטגי שיכול לסייע לה בעימות פוטנציאלי עם ישראל. המסמכים מצביעים על כך שחמאס שואפת לשליטה בפועל באזורים מסוימים בתוך לבנון, תוך ניצול החסות שמעניק לה חיזבאללה.

בצה"ל מדגישים כי המסמכים מעניקים הצצה נדירה להתבססות המשותפת של חמאס וחיזבאללה בתוך לבנון, ומוכיחים פעם נוספת כי חיזבאללה מתנהל כ"מדינה בתוך מדינה". הארגון מחליט באופן עצמאי, ללא התייעצות או קבלת אישור ממדינת לבנון, להוציא אזורים מהריבונות הלבנונית ולמסור אותם בפועל לגורמי טרור השייכים לחמאס.

החשיפה מתפרסמת בעת שצה"ל ממשיך בפעילות נרחבת נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה. כוחות אוגדה 36 ממשיכים להעמיק את הפגיעה בדרום לבנון, כאשר במהלך הלילה האחרון חוסלו מחבלים נוספים והושמדו מפקדות ומחסני נשק של הארגון.

סיכון עתיד לבנון

מהמסמכים עולה תמונה ברורה של חיזבאללה כארגון הפועל בדרום לבנון ללא כל התחשבות באינטרסים של המדינה הלבנונית. הארגון מוכן לסכן את עתידה של לבנון בשירות אינטרסים חיצוניים - בעיקר אלו של המשטר האיראני, שרואה בלבנון זירה מרכזית במאבקו נגד ישראל.

החשיפה מצטרפת למידע מודיעיני נוסף שנחשף בשבועות האחרונים על שיתוף הפעולה ההדוק בין איראן לשלוחותיה באזור. כאמור, צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה ונגד המשטר האיראני, תוך הרחבת מרחב האבטחה בצפון ופגיעה ביכולות הייצור הצבאיות של איראן.