בתהפוכה דרמטית שהותירה את העולם המערבי והמזרח התיכון בתדהמה, הודיע הנשיא דונלד טראמפ הלילה (ליל החג, בין רביעי לחמישי) על הפסקת תקיפות זמנית באיראן - שעות ספורות אחרי שפרסם איומים חריפים במיוחד על 'מוות של ציוויליזציה שלמה'. אך המציאות בשטח סיפרה סיפור שונה לחלוטין: בעוד הבית הלבן מדבר על הפסקת אש, איראן שיגרה הלילה מטח חימושים כבד לעבר ישראל, עם פגיעות ישירות במספר מוקדים.

האיומים שפרסם טראמפ מוקדם יותר היו חריגים אף לסטנדרטים שלו. "ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם. אני לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כנראה יקרה", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו. "47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות, סוף סוף יסתיימו. אלוקים יברך את העם הגדול של איראן".

אך בשעות הערב, כאשר פקיסטן העבירה לטהרן הצעה מקיפה להפסקת אש הכוללת פתיחה מחדש של מצר הורמוז, שינה טראמפ את הטון. ההצעה הפקיסטנית, המכונה 'הסכם איסלמבאד', קובעת הפסקת אש מיידית ופתיחת המיצר לשיט חופשי, כאשר בשלב שני, תוך 15 עד 20 יום, אמורות להתקיים שיחות ישירות בין הצדדים. איראן, לעומת זאת, דחתה את ההצעה והציגה תנאים חדשים. סוכנות IRNA, סוכנות החדשות הרשמית של המשטר, פרסמה 10 תנאים שכוללים בין השאר סיום קבוע למלחמה, הסרת כל העיצומים, שיקום המדינה ואבטחת המעבר החופשי במצר הורמוז. טראמפ הגיב להצעה הנגדית וקרא לה "לא מספיק טובה", אך הבהיר כי "המלחמה יכולה להסתיים מהר מאוד אם איראן תעשה את הדברים שהיא צריכה לעשות".

ישראל: תמיכה בהחלטה אך חופש פעולה מלא

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי ישראל תעמוד לצד ההחלטה האמריקנית, אך הדגיש את חופש הפעולה הישראלי. "אני כל הזמן אומר לכם שאנחנו כותשים את משטר הטרור באיראן. אבל אנחנו עושים זאת ביתר-שאת, ובעוצמה הולכת וגוברת", מסר נתניהו.

"אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והגשרים שמשמשים את משמרות המהפכה", הוסיף ראש הממשלה. "הפעולות הללו אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הן נועדו להחליש ולכתוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים".

המטח האיראני: הפער בין מילים למעשים

למרות ההצהרות על הפסקת אש זמנית, איראן בחרה להפגין עוצמה ושיגרה הלילה עשרות חימושים לעבר ישראל. המטח פגע באזורים שונים ברחבי הארץ, כולל הצפון, המרכז והדרום. דיווחים ראשוניים מדברים על פגיעות ישירות במספר מוקדים, נפגעים ונזק כבד לרכוש.

התקיפה האיראנית מדגימה את הפער התהומי בין ההצהרות הדיפלומטיות בבית הלבן לבין המציאות הקשה בשטח. בעוד טראמפ מדבר על 'חוכמה ושלום', תושבי ישראל מצאו עצמם במקלטים תחת מטח חימושים קטלני.

התקיפות האמריקניות: מכות קשות לתשתיות

במקביל לאיומים ולהצהרות, המשיכה ארצות הברית לפגוע בתשתיות האיראניות. בכיר אמריקני מסר לרשת Fox News כי צבא ארה"ב ביצע "עשרות תקיפות" נגד מטרות צבאיות באי חארג - מוקד אסטרטגי לייצוא הנפט האיראני. היעדים כללו בונקרים, עמדות מכ"ם ומצבורי תחמושת.

בנוסף, דווח על פגיעה בתשתיות תחבורה מרכזיות: תקיפות במסילות רכבת בעיר כרג', סמוך לעיר כאשאן, וכן פגיעה בגשר המחבר בין תבריז לעיר השתרוד בצפון-מערב המדינה. התקיפות נועדו לשבש את יכולת המשטר להעביר חומר גלם לנשק וכלי לחימה.

בתקיפה נפרדת, חיסלה ארצות הברית מספר בכירים במשמרות המהפכה בבונקר תת-קרקעי בטהרן. המבצע בוצע באמצעות מפציצים אסטרטגיים מסוג B-2, שהטילו פצצות כבדות מסוג GBU-57 - המכונות 'אם כל מפצחות הבונקרים'. גורם ביטחוני בכיר ציין כי "חלק גדול משרשרת הפיקוד חוסל".

המזרח התיכון בצומת דרכים

המזרח התיכון נכנס לשבועיים של חוסר ודאות מוחלט. האם מדובר בפתח להסדר היסטורי או במלכודת איראנית שנועדה לאפשר למשטר להתחמש מחדש? בעוד שריף וטראמפ מדברים על 'חוכמה ושלום', ישראל נשארת עם אצבע על ההדק מול האש שלא פוסקת.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הגיב בחריפות לאיומי טראמפ והאשים אותו בכך שהוא "גורר את ארה"ב לגיהנום עלי אדמות" בשל ציות לפקודותיו של ראש הממשלה נתניהו. "המהלכים הפזיזים שלך גוררים את ארצות הברית לגיהנום עלי אדמות עבור כל משפחה ומשפחה", מסר קאליבאף, "וכל האזור שלנו הולך להישרף כי אתה מתעקש לציית לפקודותיו של נתניהו".

בימים הקרובים יתברר אם ההצהרות על הפסקת אש זמנית יובילו לשיחות מהותיות או שמדובר רק בהפוגה קצרה לפני סבב נוסף של אלימות. כל עוד המטחים האיראניים ממשיכים לפגוע בישראל, קשה להאמין שהדרך לשלום קרובה.