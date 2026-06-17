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בזמן "הפסקת האש": 5 לוחמי צה"ל נפצעו משני רחפני נפץ בדרום לבנון, אחד במצב קשה

לוחם צה"ל נפצע היום באורח קשה, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני ושני לוחמי צה"ל נוספים נפצעו באורח קל, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון | הלוחמים פונו באופן מוסק להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים | כוחות צה"ל תקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב (צבא)

פעילות מבצעית (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל עדכן היום (רביעי) כי לוחם צה"ל נפצע באורח קשה, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני ושני לוחמי צה"ל נוספים נפצעו באורח קל, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

הרחפן הראשון התפוצץ בסביבות השעה 06:00 בבוקר סמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי שפועל בדרום לבנון תחת אוגדה 36, ופצע ארבעה לוחמים.

מחבלי חיזבאללה המתינו לכוח הפינוי, ודקות לאחר מכן שוגר רחפן נפץ נוסף לעבר הכוחות שהוזעקו לטיפול ופינוי הפצועים - לוחם נפצע בתקרית השנייה.

מסוקי חיל האוויר פינו את כל הפצועים לבתי החולים, משפחותיהם עודכנו. בתגובה לאירועים - כוחות צה"ל תקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב.

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