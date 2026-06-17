דובר צה"ל עדכן היום (רביעי) כי לוחם צה"ל נפצע באורח קשה, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני ושני לוחמי צה"ל נוספים נפצעו באורח קל, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

הרחפן הראשון התפוצץ בסביבות השעה 06:00 בבוקר סמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי שפועל בדרום לבנון תחת אוגדה 36, ופצע ארבעה לוחמים.

מחבלי חיזבאללה המתינו לכוח הפינוי, ודקות לאחר מכן שוגר רחפן נפץ נוסף לעבר הכוחות שהוזעקו לטיפול ופינוי הפצועים - לוחם נפצע בתקרית השנייה.

מסוקי חיל האוויר פינו את כל הפצועים לבתי החולים, משפחותיהם עודכנו. בתגובה לאירועים - כוחות צה"ל תקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב.