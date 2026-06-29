צה"ל תקף שלוש מפקדות של חיזבאללה בדרום לבנון והשמיד משגר | תיעוד

תיעוד מהשמדת המשגר| צילום: צילום: דובר צה"ל
חיל האוויר תקף אמש (ראשון) שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים נבטיה ומייפדון שבדרום לבנון.
דובר צה"ל מציין כי התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני על ידי חיזבאללה.
בתקיפה נוספת מוקדם יותר אתמול, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של ארגון הטרור חיזבאללה שממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צה"ל.
"צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל", כך נמסר מדובר צה"ל.
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