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בתגובה להפרת ההסכם

צה"ל תקף שלוש מפקדות של חיזבאללה בדרום לבנון והשמיד משגר | תיעוד

לאור הפרת ההסכם ופגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני, צה"ל תקף שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | בנוסף, הושמד משגר של ארגון הטרור | תיעוד (חדשות)

תיעוד מהשמדת המשגר
תיעוד מהשמדת המשגר| צילום: צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר תקף אמש (ראשון) שלוש מפקדות של ארגון הטרור במרחבים נבטיה ומייפדון שבדרום לבנון.

דובר צה"ל מציין כי התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני על ידי חיזבאללה.

בתקיפה נוספת מוקדם יותר אתמול, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של ארגון הטרור חיזבאללה שממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צה"ל.

"צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל", כך נמסר מדובר צה"ל.

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