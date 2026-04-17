פתיחת צירים בלבנון

בשעות האחרונות נרשמת תנועה של אלפי לבנונים לכיוון כפרי דרום הליטני, למרות אזהרות חוזרות ונשנות של דובר צה"ל בערבית. התנועה המסיבית מתאפשרת לאחר ששוקם באופן חלקי גשר אל-קאסמיה החוצה את הנהר, שהופצץ על ידי חיל האוויר רק לאחרונה.

על פי הדיווחים מהשטח, מי שעומד מאחורי עבודות השיקום המהירות הם אנשי ארגון ההצלה של חיזבאללה. הגשר המשוקם פתוח כעת לתנועת כלי רכב והולכי רגל, ומאפשר את זרם החזרה ההמוני של התושבים השיעים לכפרים שמהם פונו.

בלבנון משקמים את התשתיות שנהרסו ע"י צה"ל

דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה מחודשת והדגיש כי החזרה לדרום הליטני אסורה בהחלט, וכי הצבא ימשיך לאכוף את הריבונות הישראלית ואת ביטחון תושבי הצפון מול כל ניסיון התחמשות מחודש. עם זאת, נראה כי האזהרות אינן מונעות את התנועה בפועל. "נחים באמצע המסלול, ומקסימום יגמרו אותו בחושך. בשביל זה יש פנסים או ירח" | מעייריב איצלה כץ | 21:18 למרות נוכחותו של צבא לבנון באזור, נראה כי החיילים המקומיים לא מנעו את עבודות השיקום שאפשרו את זרם התנועה המסיבי. המציאות בשטח מעלה שאלות לגבי יכולת האכיפה של צבא לבנון מול פעילות חיזבאללה בדרום.

בלבנון משקמים את התשתיות שנהרסו ע"י צה"ל

מפגני כוח בדאחייה

במקביל לחזרה לדרום, ברובע הדאחייה בביירות נרשמו מפגני כוח של מחבלי חיזבאללה. בתיעודים שהגיעו מהמקום נראים מחבלים בלבוש אזרחי חוגגים את הפסקת האש בירי כבד לאוויר, כאשר אחד מהם אף יורה טיל RPG כאות ניצחון.

צבא לבנון אמנם הצהיר כי יפעל נגד החוגגים בירי, אך המציאות בשטח מוכיחה שוב מי בעל הבית האמיתי בבסיס השיעי.

כזכור, הפסקת האש בת 10 הימים נכנסה לתוקף בחצות הלילה, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על ההסכם בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי כוחות צה"ל יישארו במקומם בדרום לבנון, וכי ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגיב בעוצמה לכל הפרה.