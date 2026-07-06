צה"ל תקף ארבעה חשודים שהתקרבו למרחב הביטחוני בדרום לבנון

צה"ל תקף לפני זמן קצר (שני) ארבעה חשודים שזוהו מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים באזור. על פי הנמסר מדובר צה"ל, רכב עם חשודים נסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה, וזוהה כמהווה סכנה לכוחותינו.
לאחר הזיהוי, חיל האוויר ביצע תקיפה ממוקדת של החשודים במטרה להסיר את האיום. התקיפה בוצעה באופן מדויק על מנת למנוע פגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.
דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים". האירוע מצטרף לשורת תקיפות שביצע צה"ל בימים האחרונים נגד מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.
פעילות מבצעית נמשכת בדרום לבנון
כפי שדיווחנו, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים השבוע הערכת מצב מבצעית בלב רכס הבופור, שם הבהיר כי "צה"ל שולט כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים התת-קרקעיים". הרמטכ"ל הדגיש כי "חיזבאללה, במימון ובהכוונה איראנית, בנה כאן איום שנמשך עשרות שנים – אך הוא מותש ונוצח בכל קרב בו היה מפגש עם כוחותינו".
במהלך השבוע האחרון המשיכו כוחות צה"ל בפעילות אינטנסיבית במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 השיגו שליטה מבצעית במרחב הכפר חדאתא, שם אותרו יותר מ-150 אמצעי לחימה ביניהם רקטות RPG, טילי נ"ט, מקלעים ונשקים מסוג קלאצ'ניקוב.
בנוסף, תקף צה"ל אמש שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים נבטיה ומייפדון שבדרום לבנון, בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. בתקיפה נוספת, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של ארגון הטרור שניסה לפגוע בכוחות צה"ל.
צה"ל ממשיך לפעול באופן נחוש להסרת כל איום על כוחותיו ועל אזרחי מדינת ישראל, תוך שמירה על חופש הפעולה המבצעי במרחב הביטחוני בדרום לבנון.
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