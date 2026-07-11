המלכודת הושמדה: צה"ל חיסל חוליית חיזבאללה שהעבירה טילי נ"ט

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פעילות צה"ל בלבנון ( צילום: צה"ל )

העיניים של צה"ל בגבול לבנון נותרו חדות כתער, גם בשבת קודש. כוחות אוגדה 91 שפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון זיהו מוקדם יותר היום (שבת) תנועה חשודה שהפכה במהירות למבצע חיסול מוצלח. מספר מחבלי חיזבאללה תועדו כשהם מגיעים ברכב לנקודה אסטרטגית, פורקים ממנו מטעני מוות – טילי נ"ט שנועדו ישירות לפגוע בלוחמי צה"ל ובעורף הישראלי – ומכניסים אותם לתוך מבנה בלב המרחב.

לאחר שחוליה נוספת של מחבלים הגיעה למקום והעבירה אמצעי לחימה נוספים אל תוך המבנה, בצה"ל הבינו כי מדובר במטרה בעלת ערך גבוה. תוך זמן קצר, כלי טיס של חיל האוויר תקפו את המבנה בדיוק כירורגי.

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פעילות הכוחות בלבנון ( צילום: צה"ל )

פעילות רחבה להשמדת תשתיות הטרור

הפעילות של אוגדה 91 מצטרפת למאמץ רחב היקף של צה"ל להשמדת תשתיות הטרור בדרום לבנון. כפי שדיווחנו קודם לכן, חטיבת גולני איתרה והשמידה בימים האחרונים מחסני אמצעי לחימה נרחבים של חיזבאללה, הכוללים משגרים, מקלעים, מטענים וטילים שנועדו לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.

בנוסף, כוחות אוגדה 91 חשפו במג'דל זון מערך תת-קרקעי מבוצר הכולל חדרי שהייה, פירי שיגור לעבר ישראל ועשרות אמצעי לחימה. במבצע מורכב של צוות הקרב 551 ויחידת יהל"ם, הושמדו תוואים באורך מצטבר של מאות מטרים. על פי הנמסר מצה"ל, מדובר בתשתית שהוכנה במשך שנים ארוכות על ידי ארגון הטרור, במימון ובהכוונה איראנית, במטרה לאיים על ריבונות ישראל.

הכוחות בשטח ממשיכים לפעול באופן שיטתי להשמדת מחסני הנשק ואמצעי הלחימה של חיזבאללה, במטרה להבטיח את ביטחון תושבי הצפון ולמנוע מהארגון לשקם את יכולותיו הצבאיות.