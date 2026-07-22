צה"ל מציג: הפנים האמיתיות של ה"כדורגלנים" מרצועת עזה

דובר צה"ל חושף מידע מודיעיני המציג את תרמית הקמפיינים הפלסטיניים נגד מדינת ישראל ברחבי העולם: בשבועות האחרונים מופצות ברחבי העולם טענות משמיצות, שלפיהן צה"ל פגע לאורך המלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים תמימים ברצועת עזה. הערב (רביעי), על רקע הטענות הללו, חושף הצבא נתונים וגילויים חדשים המוכיחים כי אותם "ספורטאים" שהוצגו כאזרחים בלתי מעורבים, היו בפועל מחבלים פעילים ואנשי פיקוד בזרוע הצבאית של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני.

לאחר חקר מודיעיני מעמיק, בצה"ל חשפו את שיוכם הארגוני ותפקידיהם הצבאיים המדויקים של שורה ארוכה של כדורגלנים, מאמנים ושופטים פלסטינים שהוצגו בעולם כעוסקים בספורט בלבד, תוך הסתרה מוחלטת של מעורבותם בפעילות טרור נפשעת ובמעשי איבה נגד מדינת ישראל.

בצה"ל מבהירים כי הקמפיין השקרי להצגת ישראל כמי שתוקפת במכוון אנשי כדורגל ואנשי ספורט הינו חלק ממאמץ מתמשך שמקדמים גורמים שונים נגד מדינת ישראל בזירה הבינלאומית. ניסיון זה מצטרף לקמפיינים שקריים נוספים שקודמו במהלך המלחמה, במסגרתם הוצגו מחבלים פלסטינים שחוסלו על ידי צה"ל כעיתונאים, אנשי ארגוני סיוע או בעלי מקצוע אזרחיים אחרים, הכל במטרה לקדם טענות כזב לפיהן גורמים אלו נתקפו כביכול בשל משלח ידם האזרחי ולא בשל מעורבותם הבלתי מתפשרת בטרור.

מנתוני המודיעין שחשף דובר צה"ל עולה רשימה ארוכה של אנשי ספורט שהיו מחבלים לכל דבר ועניין. בין השמות שחוסלו ניתן למצוא את מוחמד ברכאת, שחקן כדורגל שהיה מחבל בארגון הטרור גא"פ ואף פשט לשטח ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר, וכן את מחמוד כמאל מוחמד עלי אלריפי, שחקן כדורגל ששימש כמפקד פלוגה במערך האווירי של הזרוע הצבאית בחמאס.

בשק ואפר | הקנאים התיישבו על כסאות נמוכים מול עבודות הרכבת הקלה בירושלים חיים רוזנבוים | 21.07.26

כמו כן חוסל מוחמד מנצור, שחקן ומאמן כדורגל ששימש כסגן מפקד גדוד נוציראת בזרוע הצבאית של חמאס ופשט גם הוא לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. ברשימה מופיע גם מחמד סאמי מחמד ח'טאב, שמוכר בעולם כזכאי לתואר שופט פיפ"א בינלאומי, אך בפועל שימש כמחבל פעיל של הג'יהאד האסלאמי במחנות המרכז ברצועה.

לצידם חוסלו מפקדים ומחבלים נוספים: אחמד מוחמד חסן אבו אלעטא, שחקן כדורגל ומפקד מחלקה בגא"פ; עבדאללה ריאד עבדאללה ח'טאב, שחקן כדורגל ומחבל במערך הנ״ט של הגא"פ; עלי מחמוד אחמד אלכרד, שחקן ומאמן כדורגל ששימש כמפקד מחלקה בגא״פ ברפיח; מוחמד עמאד עטא חסונה, שחקן כדורגל ומחבל בחמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר; טארק זיאד חוסיין אלהור, שחקן כדורגל ומחבל בחמאס; מחמד זיאד חוסיין אלהור, שחקן כדורגל ומפקד מחלקה בחמאס בנוציראת; מחמוד אוסאמה אלג'זאר, שחקן כדורגל ולוחם בגא"פ; ומואייד נידאל מוחמד אלחוואג'רי, שחקן כדורגל ומפקד לוחם בזרוע הצבאית של חמאס בנוציראת.

מדובר צה"ל נמסר בהודעה הרשמית כי "צה"ל ימשיך לפעול לחשיפת מקרים מסוג אלו במטרה להציג את העובדות במלואן ולהפריך טענות שאינן משקפות את המציאות".