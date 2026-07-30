דובר צה"ל הודיע על השלמת משימה מבצעית מורכבת של כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 בדרום רצועת עזה, לאחר שמונה חודשים של פעילות מבצעית רצופה תחת פיקוד אוגדת עזה (143). הכוחות ביצעו משימות הגנה מורכבות וטיהור שיטתי של אזור "הקו הצהוב" מתשתיות טרור, במטרה לשלול מארגון הטרור חמאס את יכולותיו התת-קרקעיות ולהעמיק את השליטה הביטחונית באזור.

במסגרת הפעילות המבצעית הושמדו למעלה מעשרה תוואים תת-קרקעיים מרכזיים, בשיתוף פעולה הדוק בין לוחמי החטיבה ליחידת ההנדסה למשימות מיוחדות (יהל"ם). בין המנהרות שהושמדו נמצאה מנהרה תת-קרקעית מרכזית ששימשה את ארגון הטרור להחזקת חטופים ישראלים. הפעולה ההנדסית כללה מיפוי מקיף של התוואים, בדיקת המבנה התת-קרקעי, והריסה מוחלטת למניעת שימוש עתידי.

תיעוד אווירי שפרסם דובר צה"ל מציג את רגעי השמדת התשתיות התת-קרקעיות בדרום הרצועה. בתיעוד נראים צילומי תצפית אוויריים מזוויות שונות המכסים שטח נרחב ומיושב. ברגע הפיצוץ המבוקר מתרחשת סדרת פיצוצים עוצמתיים וענני עשן ואבק כבדים עולים בו-זמנית מתוך האדמה במספר נקודות בקרקע – המדגימים את היקף התוואי התת-קרקעי שהתפרש מתחת למבנים והושמד כליל על ידי כוחות ההנדסה.

במקביל לטיפול בתשתיות התת-קרקעיות, פשטו הלוחמים על מוקדי טרור רבים מעל פני הקרקע ואיתרו כמויות גדולות של אמצעי לחימה שהוסתרו או ננטשו על ידי מחבלי חמאס. בין הציוד שנתפס נמנים משגרי רקטות מוכנים לשיגור, רקטות, רימוני יד, מטעני חבלה בעלי עוצמה רבה ורובי סער מסוג 'קלאצ'ניקוב'. תפיסת אמצעי הלחימה סיכלה ניסיונות פיגוע והוציאה מכלל פעולה מערכים שלמים של הארגון באזור.

במסגרת חיזוק תפיסת ההגנה ארוכת הטווח באזור וביסוס אחיזת צה"ל בשטח, פעל צוות הקרב החטיבתי להקמת צירים חדשים ומוצבים מבצעיים שנועדו להבטיח את שליטת הכוחות ולמנוע חזרה של גורמי טרור לקו המגע. בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום נותרים פרוסים בשטח בהתאם למתווה הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום על אזרחי ישראל וכוחות צה"ל במרחב.

הפעילות המבצעית של חטיבה 188 בדרום הרצועה מהווה חלק ממאמץ רחב של צה"ל לסיכול תשתיות הטרור ולהעמקת השליטה המבצעית ברצועת עזה. המשימה שהושלמה מצטרפת לשורה של פעולות מבצעיות נוספות שבוצעו בחודשים האחרונים במסגרת המלחמה בעזה.