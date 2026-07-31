מפקד חטיבת גבעתי, אלוף-משנה נתנאל שמכה, השלים אתמול (יום ה') את הדיונים המשמעתיים בעניינם של הלוחמים שעמדו בראש אירוע העריקה ההמונית מבסיס שדה תימן. האירוע החמור כלל עזיבה של עשרות חיילים מגדוד צבר את הבסיס ללא קבלת רשות מהמפקדים.

בהחלטה שפורסמה נקבע כי 14 לוחמים שהיו בין מובילי האירוע יישאו בעונש של 30 ימי מאסר בפועל. בנוסף לכך, הם יועברו משירות קרבי ויורחקו מלחימה. מדובר בעונש משמעתי חמור ביותר, המשקף את רמת החומרה שבה רואה הפיקוד את הפרת המשמעת שבוצעה.

לגבי כ-80 הלוחמים הנוספים שיצאו מהבסיס אך שבו אליו, נקבע כי בשבת הקרובה יעברו, יחד עם מפקדיהם, תהליך פיקודי וחינוכי שמטרתו לחזק את המשמעת הצבאית, הערכים והנורמות הנדרשות מלוחמי צה"ל. מטרת הצעד היא למנוע הישנות של מקרים דומים ולשקם את המשמעת ביחידה.

האירוע פרץ לפני מספר ימים, כאשר קבוצת לוחמים מגדוד צבר שבחטיבת גבעתי הניחה את הנשק האישי במרכז הפלוגה ועזבה את המתחם ללא אישור. החיילים יצאו באופן מאורגן כקבוצה, בעקבות מחלוקת עזה שהתפתחה עם מפקד הגדוד.

מקור המחלוקת היה בהחלטת מפקד הגדוד להסיר ולשבור לוחות מתכת ושלטים שהציבו החיילים הוותיקים בבסיס. הלוחמים ראו בכך פגיעה במה שמכונה "צעירות ותיקות" – נוהג בלתי-רשמי ביחידות קרביות, שבמסגרתו החיילים הוותיקים מעניקים לעצמם זכויות נוספות, פטורים ממשימות שוטפות והטבות מעמדיות.

דובר צה"ל מסר בעת האירוע כי "מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו". ההפרה החמורה של המשמעת התרחשה על רקע זיהוי של מגמת התרופפות בקרב כוחות השטח, דבר שהחמיר את תגובת הפיקוד.

נוסף על המשפטים שהסתיימו, שני חיילים נוספים ממובילי האירוע התייצבו במהלך הלילה ועתידים להישפט בהמשך. חייל אחד עדיין לא התייצב למשפט, וההחלטה בעניינו תתקבל בשלב מאוחר יותר.