יובל עזרא ובניהו מלט הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיבל אתמול (יום ג') את ממצאי התחקיר הפיקודי בעניין הפיגוע הקשה שאירע לפני כשבוע וחצי, ביום ו' כ"ז בתמוז (24 ביולי), בפאתי הכפר תל שבחטיבת שומרון. בפיגוע נפלו שני לוחמים: מפקד סוללה בגדוד 411, רב-סרן יובל עזרא הי"ד, ולוחם ההגנה המרחבית סרן (במיל') בניהו מלט הי"ד. בנוסף נפצעו רכז הביטחון של היישוב חוות גלעד ואזרחים נוספים מזריקת אבנים.

את ממצאי התחקיר הציגו בפני הרמטכ"ל מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ומפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר. מהתחקיר עלה כי הטיול במרחב נערך ללא תיאום מול גורמי הביטחון כנדרש. מספר שעות לפני יציאת המטיילים לדרך התקבל בחטיבת שומרון מידע מקדים, ונעשו ניסיונות ליצור קשר ולקבל פרטים על הטיול. יצוין כי מדי שבוע מתקיימים בגזרת יהודה ושומרון עשרות טיולים רבים. הטיול הספציפי הזה לא היה מתואם ולא היה ידוע לצה"ל. בעקבות האירוע, צה"ל קורא לכל מי שמעוניין לטייל בגזרה לפנות בתהליך מסודר לצבא ולקבל מענה בהתאם. מכתש בקוטר עשרה מטרים: טיל רוסי נפל הלילה בפולין אריה לוי | 30.07.26 האירוע התרחש כשבוע לאחר שריפה משמעותית בגזרה שבמסגרתה פונה כל היישוב "חוות גלעד". חוקרי שריפות קבעו שלא מדובר בהצתה מכוונת, אך השריפה הובילה לשבוע מתוח בגזרה. ביום ה' שלפני האירוע ניסו מחבלים להצית באופן מכוון שדות באזור בית פוריק, ודקרו ופצעו באורח קשה ישראלי שעסק בכיבוי השריפה, לפני שחוסלו. באותו יום התרחש גם אירוע דקירה נוסף בסמוך ליישוב גנים, שבסופו חוסל המחבל על-ידי גדוד 890 של חטיבת הצנחנים. בשעה 5:30 בבוקר יצא הטיול מאזור הר ברכה, עלה לכיוון כפר תל וירד לעבר היישוב חוות גלעד. הטיול כלל עשרות מטיילים בכל הגילאים, והמסלול עבר גם בשטחי B וגם בשטחי A, ללא ידיעת כוחות צה"ל. בשעה 7:27 התקבלה אינדיקציה לאירוע חריג, כאשר תצפיות צה"ל זיהו חיכוך בין מתיישבים לפלסטינים בכפר, ודיווחו על כך בקשר. האירוע התרחש בתוך מרחב הכפר, בשטח A, וכלל גם יידוי אבנים לעבר המטיילים.

הסרטון מהפיגוע - צילום: מועצה אזורית שומרון הסרטון מהפיגוע | צילום: צילום: מועצה אזורית שומרון 10 10 0:00 / 0:53

על-פי ממצאי התחקיר, הכוח הראשוני הוקפץ למקום בעקבות דיווח שהתקבל מהתצפיתניות על זיהוי מיידי אבנים כלפי קבוצת מטיילים. הכוח הצטרף לקבוצת המטיילים והמשיך ללוותה, כאשר הקבוצה התפרסה על פני שטח רחב.

לנקודת העימות השנייה הגיעו לוחמים נוספים בפיקודו של רב-סרן יובל עזרא הי"ד, וכן רכז הביטחון של היישוב הסמוך יחד עם חבר כיתת הכוננות, סרן (במיל') בניהו מלט הי"ד. השניים קפצו מיד לזירה ופעלו להפריד בין הפלסטינים למטיילים הישראלים ולדחוק את הפלסטינים חזרה לתוך הכפר.

לאחר שנשקו של רכז הביטחון נחטף, פעלו השלושה באומץ לב להצלת חיי אזרחים ולפגיעה במחבלים.

מהתחקיר עולה כי המחבלים חוסלו - שניים נוספים נפצעו וכלל המעורבים נעצרו. יתר המחבלים חוסלו על-ידי מפקד מחלקה שקפץ לאירוע ושני מטיילים שהיו חיילי צה"ל בחופשה.

התחקיר מעלה כי רב-סרן יובל עזרא הי"ד הסתער, חתר למגע והרג את המחבל. רב-סרן עזרא הי"ד נפל במהלך הקרב ביניהם. עוד עולה מהממצאים כי לא ניתן לקבוע באופן חד-משמעי את סיבת הפגיעה בסרן (במיל') בניהו מלט הי"ד - ייתכן שנפגע ונהרג מירי של מחבל, או כתוצאה מירי אגבי שבוצע לניטרול המחבלים. הנושא נבחן במסגרת התחקיר ולא התקבלה מסקנה חד-משמעית בעניינו.

יובל עזרא הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

בניהו מלט הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

התחקיר העלה כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לכוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש. יחד עם זאת, נקבע כי הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולכמות התוקפים. עוד עולה כי שאר הכוחות במרחב לא פעלו באופן מיטבי לצורך גיבוש תמונת מצב מלאה, הקפצת כוחות נוספים והזנקת כוחות הרפואה כנדרש.

התחקיר חשף תקלה חמורה נוספת: במהלך פינויו של רב-סרן יובל עזרא הי"ד מהזירה, נותר סרן (במיל') בניהו מלט הי"ד פצוע בשטח למשך דקות ארוכות, כשהוא מטופל על-ידי חובש אזרחי בלבד, ללא נוכחות כוח צבאי. מדובר בכשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעת כי ביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צה"ל.

שעות לאחר הפיגוע פעלו כוחות הביטחון לתפוס ולעצור שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע הירי ונפצעו במהלכו. המחבלים נעצרו בפשיטה באור יום בבית חולים שאליו פונו בלב העיר שכם.

צה"ל סגר מעגל עם המחבלים שלקחו חלק ישיר בפיגוע. ארבעה מהמחבלים חוסלו בחילופי האש בכפר, שניים נוספים נפצעו ופונו לבית החולים בשכם על-ידי הסהר האדום הפלסטיני, ומשם נלקחו לחקירת שב"כ על-ידי כוח של דובדבן.

מאז אותו אירוע, כוחות צה"ל נמצאים בפעילות אינטנסיבית בגזרת יהודה ושומרון עם עשרות רבות של מעצרים במטרה למגר את ההסלמה. הפעילות נמשכת גם בשעות אלו.

על-פי המלצת ראש אגף כוח האדם, אישר הרמטכ"ל להעלות את בניהו מלט הי"ד לדרגת סרן (במיל') לאחר נפילתו. מלט הי"ד היה בתהליך הכשרת קצונה.

אטימת בית המחבל - צילום: דובר צה"ל אטימת בית המחבל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:12

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ציין כי האירוע ממחיש את גבורתם של רב-סרן יובל עזרא הי"ד ושל סרן (במיל') בניהו מלט הי"ד, אשר בחרו להרחיק את הסכנה כדי להגן על אזרחים, הסתערו לעבר המחבלים ופעלו לחיסולם. פעולתם הנחושה מנעה פגיעה רחבה יותר.

מפקד פיקוד המרכז הדגיש כי אירועים המתרחשים בשטחים פתוחים ובפאתי כפרים כמו האירוע הזה נמצאים במגמת עלייה, ועל כן יש להיערך אליהם היטב כתרחיש מבצעי סביר - החל מניתוח נקודות הקצה, דרך תדרוך מתאים ווידוא מוכנות הכוחות לאירועים דומים.

עוד נקבע כי לצד הגבורה נחשפו כשלים מבצעיים ופיקודיים המחייבים להפיק לקחים ולהטמיעם באופן מיידי: הגעת הכוח הלוחם לאירוע בנחיתות מספרית, אופן תפקוד לקוי של הלוחמים באירוע ותהליך הפינוי הרפואי.

עוד עולה מהתחקיר כי רב-סרן יובל עזרא הי"ד קפץ לגזרה לאחר שמפקד הגדוד העלה את רמת הכוננות יום קודם לכן, בעקבות פיגועים שאירעו בגזרה ושבהם נפצעו אזרח ישראלי ולוחם צה"ל, ועל-פי הערכת מצב שקבעה כי המציאות הביטחונית נפיצה.

הרמטכ"ל אימץ את מסקנות התחקיר הפיקודי, ציין כי מדובר באירוע בעל משמעות המעלה סוגיות רבות המחייבות למידה - מהרמה הטקטית ועד לרמה המערכתית, והנחה ליישם מיד את הלקחים.

הרמטכ"ל הדגיש את גודל האתגר העומד בפני הכוחות בשטח והביע הערכה רבה למפקדים וללוחמים על פעילותם.

הרמטכ"ל ציין כי יש לפעול על-פי הנהלים ולתאם כנדרש כל כניסה למרחבים הנדרשים בתיאום, על-פי הנחיות פיקוד המרכז ואוגדת יהודה ושומרון. הרמטכ"ל ציין לחיוב את פעולת הפיקוד והאוגדה שהביאה לידי מעצר המחבלים בבית החולים, וציין כי מדובר בפעולה מקצועית, מהירה וראויה לציון. כמו כן, ציין לחיוב את פעילות מערך התצפיות והאיסוף הקרבי, והנחה להמשיך ולחזק את יכולות האיסוף המודיעיני לנוכח חשיבותן בזיהוי איומים, בסגירת מעגלים ובהקפצת כוחות.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר: "מדובר בפיגוע טרור קשה שבו איבדנו שני לוחמים יקרים - איש כיתת כוננות שחתר למגע ומפקד פלוגה מצטיין שהסתער באופן ראוי לציון. מדובר בפיגוע טרור שביצעו מחבלים במהלכו נחטף נשק מרכז הביטחון. לא נקבל מצב בו חיי אזרחים מצויים בסכנה; על כוחות צה"ל מוטלת החובה להגן על אזרחי ישראל בכל מקום ובכל זמן. יובל ובניהו הי"ד חתרו למגע, הפגינו כושר לחימה ומנעו פגיעה קשה יותר במטיילים. נמשיך לתחקר כל אירוע במקצועיות כדי להשתפר ולחזק את מוכנותנו. כך פועל צה"ל וכך נמשיך לפעול".

צה"ל משתתף בצערן העמוק של משפחות רב-סרן יובל עזרא הי"ד וסרן (במיל') בניהו מלט הי"ד, וימשיך ללוותן.