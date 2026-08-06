למרות האסון הכבד בדרום לבנון, בו נפלו שני לוחמי מילואים - הראל בירנשטוק ותמיר וקנין הי"ד - כתוצאה מפיצוץ מבנה ממולכד במג'דל זון, ממשיכות המשלחות הישראלית והלבנונית להיפגש היום (יום ה') ברומא ליום השלישי של השיחות.

עיתון נידאא' אל-וטן הלבנוני דיווח, כפי שהובא בחדשות 12, כי ארה"ב "הצליחה להגביל את התגובה הישראלית ולמנוע מהמצב בשטח לפגוע בהתקדמות בשולחן המשא ומתן. ההתערבות האמריקנית המכרעת הצילה את היום השלישי לשיחות".

גורם רשמי בלבנון מסר לעיתון כי "המדינה הלבנונית פעלה לבלימת המתיחות בדרום באמצעות מגעים דיפלומטיים וביטחוניים". יחד עם זאת, הוא טען כי "חוסר שיתוף הפעולה של חיזבאללה מצד אחד, והתעקשות ישראלית לתקוף כל איום מצד שני, דוחפים את המצב לכיוון הסלמה אפשרית".

אותו גורם הדגיש כי "כל האפשרויות פתוחות, ולכן המדינה מנסה לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לעצור את ההסלמה ולחזור למשא ומתן, תחת לחץ אמריקני לפתירת העניינים בדרכי שלום ובהבנה של דרישות לבנון, תוך הדגשת הצורך שלא לבזבז הזדמנות זו".

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במקביל, רשת אל-מיאדין הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחה אמש כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באזורי אל-מנסורי ובורג' א-שמאלי שבאזור צור בדרום לבנון.

על פי הדיווח, באזור בורג' א-שמאלי בוצעו שלוש תקיפות נוספות באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים, וכוחות חילוץ פינו מספר פצועים מהמקום. כמו כן דווח כי כוחות צה"ל ירו פגזי ארטילריה לכיוון רכס עלי א-טאהר בדרום המדינה.