חיל הים הישראלי קיבל בסוף חודש יולי האחרון את הצוללת אח"י דרקון, הצוללת המתקדמת והיקרה ביותר שנרכשה עד היום עבור צה"ל. הצוללת, שנבנתה במספנות ThyssenKrupp שבגרמניה, הגיעה לישראל מוקדם מהמתוכנן - האספקה המקורית הייתה אמורה להתבצע רק בשנת 2025.

מדובר בצוללת השישית בסדרת דולפין, והשלישית מהגרסה המשודרגת Dolphin II. אורכה של הצוללת עולה על 70 מטר, משקלה חורג מ-2,000 טון, ומחירה מוערך בכ-634 מיליון דולר. לפי הערכות מומחי ביטחון, הצוללת צפויה לחזק באופן משמעותי את יכולות המודיעין וההרתעה של מדינת ישראל, ובמיוחד את היכולת לשמור על אפשרות תגובה אסטרטגית גם במצב של פגיעה חמורה ביכולות הצבאיות.

ד"ר אהוד עילם, מומחה לביטחון לאומי, הסביר כי הצוללות מאפשרות למדינת ישראל לשמור על נוכחות תת-ימית מתמשכת. במקרה של תקיפה קשה על שטח המדינה, צוללות השוהות בים יוכלו להמשיך בפעילותן ולהגיב בהתאם לצורך.

את שמה קיבלה הצוללת על שם יצור ימי מיתולוגי המסמל עוצמה וכוח. במקביל, השם מנציח את זכרה של הצוללת אח"י דקר ואנשי הצוות שלה, זכרונם לברכה.