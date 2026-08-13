שר הביטחון ישראל כ"ץ נכח הבוקר (יום ה') בטקס החזרה ליישוב גנים שבשומרון, בהשתתפות ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ומנהיגי ההתיישבות. בדברים שנשא, סקר כ"ץ את ביקורו מאתמול באזור הביטחון שבלבנון, תוך שהוא מדגיש את ההבדל העקרוני בין הנוכחות הצבאית בלבנון לבין ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

"אתמול ביקרתי באזור הביטחון בלבנון ונפגשתי עם המפקדים והחיילים, בסדיר ובמילואים כאחד", כך פתח שר הביטחון את דבריו. "צפיתי במבצר הבופור שחטיבת גולני כבשה מחדש לאחר 44 שנים והניפה בו את דגל מדינת ישראל ואת דגל גולני. ראיתי את מנהרות הטרור האימתניות וההרוסות, שהחיזבאללה ואיראן בנו כדי לאיים על יישובינו ולפלוש לגליל - מנהרות שפוצצו לפני ימים ספורים ב-700 טון חומר נפץ, ולא נותר מהן כעת אלא כתם על צלע ההר".

כ"ץ תיאר את המצב בשטח: "ראיתי את בתי עשרות כפרי הגבול הלבנוניים שהושמדו ונהרסו והם שוממים - כאן בונים, שם חרבים. הכפרים הללו שימשו מוצבי חיזבאללה לכל דבר, ומשם תקפו שוב ושוב את יישובינו ואת אזרחינו ואיימו עליהם. פעם אחת ולתמיד הסרנו את האיום הזה".

שר הביטחון מסר כי צה"ל מחזיק כיום ב-700 קילומטר מרובע של אזור ביטחון בלבנון, החל מאזור הים במערב ועד הבופור ופאתי החרמון במזרח. "השטח ריק מתושבים, צה"ל שולט בו, ותשתיות הטרור - מתחת לפני הקרקע ומעליה - הרוסות ונהרסות כפי שציינתי", הבהיר.

"הכרעה וניצחון"

כ"ץ הדגיש את השינוי בתפיסה הביטחונית: "צה"ל כיום הוא צבא של הכרעה וניצחון. תפיסת הביטחון שמוביל ראש הממשלה נתניהו, ואני איתו כשר ביטחון, יחד עם כל שותפינו בפורומים הביטחוניים - היא תפיסה של הכרעה והסרת איומים, ולא של הכלה והסדרים. הימים ההם חלפו, הפנמנו את הלקח, אנחנו זוכרים מה קרה ב-7 באוקטובר, אנחנו מבינים מה נדרש וכך אנחנו פועלים".

שר הביטחון הבהיר כי צה"ל מגן על הגבולות והיישובים בסוריה, בעזה, בלבנון ומול איומים ג'יהאדיסטיים, על מנת שלא יהיה איום על היישובים ועל הגבולות. "כפי שאמרתי גם אתמול בביקורי שם - אנחנו לא ניסוג מאזור הביטחון בלבנון כל עוד החיזבאללה לא יפורק מנשקו ולא יוסר איום החיזבאללה בכל לבנון", הדגיש.

כ"ץ מסר כי הנחה את צה"ל להיערך לשהייה ממושכת בשטח, כדי להגן על הכוחות הלוחמים ועל היישובים עד להשגת המטרה במלואה. "הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך בדיוק אנחנו עושים ונעשה", הבטיח.

שר הביטחון הביע תקווה לשלום עתידי: "הלוואי שמתוך הנחישות, הגבורה והעוצמה הזאת, הלוואי ואותו תהליך שמדובר עליו - של הסכם שלום עם לבנון ללא חיזבאללה, בגבולות מוכרים ובטוחים - הלוואי וגם זה יקרה. וזה יוכיח שהעוצמה מביאה ביטחון, אבל מה היא מביאה? שלום אמיתי. מקווה שגם הדבר הזה יקרה".

כ"ץ הבהיר את ההבדל המהותי בין לבנון ליהודה ושומרון: "כאן ביהודה ושומרון זה משהו אחר לחלוטין. כאן זה הבית שלנו, כאן זו ארץ ישראל, כאן אנחנו נשארים לתמיד. אנחנו חוזרים הביתה למקום שממנו נעקרו יישובים, חוזרים לארץ האבות, ארץ הנביאים".