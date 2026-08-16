במבצע ממוקד שביצע צה"ל אתמול (במוצאי שבת קודש) במרחב דיר א-זהראני שבדרום לבנון, חוסל אבו חסן עלאא, שכיהן כמפקד בכיר ביחידת 'בדר' של ארגון הטרור חיזבאללה. המבצע בוצע כתגובה ישירה לאחר שארגון הטרור ביצע פעולה שבה נפגעו כוחות צה"ל הפועלים באזור. כזכור, שלושה לוחמי צה"ל, ביניהם קצין, נפצעו באורח קשה אתמול כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.

על פי הפרטים שפורסמו, המחבל שחוסל שימש בתפקיד בכיר ביחידת 'בדר' והיה מעורב באופן פעיל בקידום מתווי טרור מרובים כנגד כוחות צה"ל. במסגרת פעילותו הטרוריסטית, היה אחראי לשיגור רחפני נפץ לעבר לוחמי צה"ל בדרום לבנון ולתכנון פעולות טרור נוספות.

בשנים האחרונות פיקד המחבל על מספר גזרות לחימה בארגון הטרור, והיה שותף לפעולות טרור שכוונו כנגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. חיסולו מהווה פגיעה משמעותית ביכולות הניהול והתפעול של יחידת 'בדר'. במקביל, חוסל גם עלי סמיר אלחאג' חסן, שכיהן כמפקד גדוד ביחידת 'כוח רדואן', במפקדה באנסאר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לחיסול והצהיר: "אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו". הצהרה זו משקפת את המדיניות הנחרצת של הדרג המדיני להגיב בתקיפות על כל פגיעה בכוחות הביטחון או באזרחים. על פי ההודעה הרשמית, צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים. החיסול מצטרף לשורה של פעולות שצה"ל מבצע בדרום לבנון במסגרת המאמץ להסיר את האיום המתמשך.

החיסול מתרחש על רקע מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית ופעילות צבאית ישראלית נרחבת בדרום לבנון. כוחות צה"ל פועלים במרחב הביטחוני במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע פגיעה בכוחות הביטחון ובאזרחים.

במקביל לפעילות הצבאית, ארצות הברית פרסמה הצהרה חריפה בה הטילה את האחריות המלאה על ארגון חיזבאללה לנוכחות הישראלית בשטח לבנון. דובר מחלקת המדינה האמריקנית הבהיר כי "חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה", והדגיש כי הארגון מהווה את החסם המרכזי לשיקום ולצמיחה הכלכלית של לבנון.