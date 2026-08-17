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בלשי היחידה המרכזית של מג"ב חוף ביצעו פעולה ממוקדת נגד תופעה חוזרת של חדירת עדרי בקר לשטחי אש צבאיים, תופעה הגורמת לשיבוש ולהפסקת אימונים של יחידות צה"ל. הפעולה התבצעה בשטח אש המשמש את בסיס גולני, בשיתוף לוחמי יחידת מתפ"א והסיירת הירוקה.

הפעילות בוצעה לאחר תקופה של איסוף מודיעין ממוקד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ומבצעיים מתקדמים. במהלך הפעולה אותרו בתוך שטח האש שני עדרי בקר, הכוללים כשמונים ראשי בקר, השייכים לפי החשד לתושבים מהישובים מועאוויה ועין אברהים, הסמוכים לאום אל-פחם. העדרים נתפסו והועברו למתקן קרנטינה באזור מושב דור. בעלי העדרים נחקרים ביחידה המרכזית של מג"ב חוף, בשיתוף היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות וביטחון המזון. במסגרת ההליך צפויים להינקט נגד בעלי העדרים צעדי אכיפה ולהוטל עליהם קנסות, כתנאי להחזרת העדרים.

תפיסת עדרי הבקר בשטח אש ( צילום: דוברות המשטרה )

תפיסת עדרי הבקר בשטח אש ( צילום: דוברות המשטרה )

תפיסת עדרי הבקר בשטח אש ( צילום: דוברות המשטרה )

תפיסת עדרי הבקר בשטח אש ( צילום: דוברות המשטרה )

תפיסת עדרי הבקר בשטח אש ( צילום: דוברות המשטרה )

תפיסת עדרי הבקר בשטח אש ( צילום: דוברות המשטרה )