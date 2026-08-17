בבלי
בסיס גולני

כ-80 ראשי בקר פלשו לשטח אש צבאי סגור ושיבשו אימונים

בלשי מג"ב חוף תפסו כשמונים ראשי בקר שחדרו לשטח אש המשמש את בסיס גולני ושיבשו אימונים צבאיים • העדרים הועברו לקרנטינה ובעליהם נחקרים

בלשי היחידה המרכזית של מג"ב חוף ביצעו פעולה ממוקדת נגד תופעה חוזרת של חדירת עדרי בקר לשטחי אש צבאיים, תופעה הגורמת לשיבוש ולהפסקת אימונים של יחידות . הפעולה התבצעה בשטח אש המשמש את בסיס גולני, בשיתוף לוחמי יחידת מתפ"א והסיירת הירוקה.

הפעילות בוצעה לאחר תקופה של איסוף מודיעין ממוקד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ומבצעיים מתקדמים.

במהלך הפעולה אותרו בתוך שטח האש שני עדרי בקר, הכוללים כשמונים ראשי בקר, השייכים לפי החשד לתושבים מהישובים מועאוויה ועין אברהים, הסמוכים לאום אל-פחם.

העדרים נתפסו והועברו למתקן קרנטינה באזור מושב דור. בעלי העדרים נחקרים ביחידה המרכזית של מג"ב חוף, בשיתוף היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות וביטחון המזון. במסגרת ההליך צפויים להינקט נגד בעלי העדרים צעדי אכיפה ולהוטל עליהם קנסות, כתנאי להחזרת העדרים.

תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
תפיסת עדרי הבקר בשטח אש (צילום: דוברות המשטרה)
משטרהצה"למג"בשטחי אש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר