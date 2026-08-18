דובר צה"ל פרסם הבוקר (יום ג') הודעה מקדימה לציבור, לפיה צפויה תנועה מוגברת של מטוסים בשמי המדינה במהלך שעות אחר הצהריים של היום. ההודעה מתייחסת למעבר מתוכנן של טייסת שלמה מבסיס צבאי בדרום לבסיס בצפון הארץ.

על פי ההודעה הרשמית, טייסת 'מגע הקסם' (טייסת מספר 190) תעבור היום בשעות אחר הצהריים מבסיס רמון שבנגב לבסיס רמת דוד. "במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טיס בשמי המדינה", נכתב בהודעת דובר צה"ל.

גורמים בצה"ל הקדימו לפרסם את ההודעה על מנת למנוע חשש או דאגה בקרב הציבור הרחב. בהודעה הודגש במפורש כי "המטס תוכנן מראש כחלק מתוכניות חיל האוויר לשנת 2026, אין חשש לאירוע ביטחוני".