מעצר החשוד על ידי לוחמי יחידת יואב ובלשי תחנת שגב שלום - צילום: דוברות המשטרה מעצר החשוד על ידי לוחמי יחידת יואב ובלשי תחנת שגב שלום | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:54

שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של משטרת ישראל במחוז הדרום חשפו בחקירה משותפת פעילות חמורה של תושב היישוב שגב שלום. החשוד, עבדאללה גרגאוי בן 20, נחקר בחשד שקיים קשר עם גורם חוץ עוין, החזיק אמצעי לחימה והתכונן לביצוע פעילות טרור בעיר באר שבע.

החשוד נעצר לפני כחודש, ביום י"ט בתמוז תשפ"ו (19.7.26), במסגרת פעילות מבצעית של לוחמי יחידת יואב במחוז הדרום בשיתוף שוטרי תחנת שגב שלום. לאחר מעצרו הועבר לחקירה מעמיקה. בחקירה התברר כי החשוד נחשף במשך תקופה ארוכה לתכנים המזוהים עם ארגון הטרור דאע"ש ברשתות החברתיות, אימץ את האידאולוגיה של הארגון וצרך חומרי טרור. עוד התגלה כי יצר קשרים עם גורמים שונים ברשת, ביניהם גורם שהציג עצמו כפעיל טרור פלסטיני, והשתתף בקבוצות בטלגרם שבהן הופצו תכנים הקשורים לדאע"ש ולפעילות טרור.

החשוד והנשק ( צילום: דוברות המשטרה )

בחקירה עלה כי החשוד ביצע פעולות הכנה לייצור חומר נפץ ומטען חבלה, במסגרת היערכות לביצוע פיגוע בבאר שבע באמצעות רכב ממולכד.

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כמו כן, במהלך חודשי אדר ונישן תשפ"ו (מרץ-אפריל 2026) החזיק החשוד, על פי החשד, כלי נשק בלתי חוקי דמוי M16 הכולל חלקי נשק תקניים, אביזרי נשק ותחמושת, ואף ביצע באמצעותו ירי בשטח פתוח.

במהלך שנת תשפ"ה (2025) החזיק הנאשם בביתו מספר כלי נשק, ביניהם מאג, קלצ'ניקוף, רובה נגב, M16, מחסניות ותחמושת.

בתום החקירה הגישה הבוקר פרקליטות מחוז דרום (פלילי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד החשוד בעבירות ביטחוניות וכן בעבירות של החזקת נשק ותחמושת שלא כדין.

הנשק של החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרת ישראל ובשירות הביטחון הכללי נמסר כי "מדובר בפעילות חמורה ביותר, שבמסגרתה תכנן החשוד לקדם פעילות טרור ולבצע פיגוע. כוונותיו סוכלו מבעוד מועד בפעילות משותפת של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, בטרם הצליח לממש את תוכניתו".

עוד נמסר כי "משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי רואים בחומרה יתרה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות טרור, וימשיכו לפעול בנחישות למניעת פעילות טרור ולמיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים בעבירות אלו המבקשים לפגוע באזרחי ובתושבי מדינת ישראל".