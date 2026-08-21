מחבל חוסל לאחר ניסיון דקירה בג'נין

דובר צה"ל הודיע הלילה (שישי) כי במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון במרחב ג'נין, שבאחריות חטיבת מנשה, התקרב מחבל חמוש בסכין ללוחמים בניסיון לדוקרם. הלוחמים זיהו את האיום במהירות והגיבו בירי, וחיסלו את המחבל במקום.

על פי ההודעה הרשמית של דובר צה"ל, ברוך השם, לא נפגעו לוחמים או אנשי כוחות הביטחון שפעלו באזור. המחבל זוהה כשהוא מתקרב לעבר הכוח עם סכין בידו, והלוחמים פעלו במהירות לסיכול האיום המיידי.

אירוע זה מצטרף לשורה ארוכה של פעילויות מבצעיות שמבצעים כוחות הביטחון במרחב ג'נין בשבועות האחרונים. לפני מספר ימים בלבד נפגעו קצין ונגד מפיצוץ מטען חבלה באותו אזור, כאשר הכוח ביצע סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע בתוך מחנה הפליטים.

במקביל לכך, ממשיכים כוחות הביטחון בפעילות נרחבת נגד תשתיות הטרור באזור. בתחילת השבוע פעלו לוחמי יחידת דובדבן במילואים, בהכוונת השב"כ, ועצרו שני מחבלים במרחב ג'נין ואל יאמון, אשר פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.

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מרחב ג'נין נחשב לאחד ממוקדי הטרור המרכזיים ביהודה ושומרון, ובשנה האחרונה מתבצעות בו פעילויות מבצעיות תכופות של כוחות הביטחון, במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע פיגועים נגד אזרחי ישראל.