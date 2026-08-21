שנתיים לאחר שבנו רצח שלושה יהודים בבר בתל אביב, הסתיים הלילה (בין יום ה' ליום ו') מצוד ממושך אחר פתחי חאזם, אביו של המחבל רעד חאזם. האב חוסל במהלך מבצע של לוחמי גדוד 890 בחטיבת הצנחנים במחנה הפליטים בג'נין, לאחר שניסה לתקוף באמצעות סכין את אחד הלוחמים.

הכוחות פעלו במסגרת מבצע למעצר מבוקשים המעורבים בקידום פעילות טרור באזור. כאשר הלוחמים התקרבו לכניסה לאחד המבנים שסומנו כיעד, יצא חאזם חמוש בסכין וניסה לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם הגיב במהירות, פתח באש וחיסל את התוקף. ברוך השם, לא נפגעו לוחמים במהלך האירוע.

זמן קצר לאחר מכן אישר גורם ביטחוני כי המחוסל הוא פתחי חאזם – אביו של רעד חאזם, שביצע את הפיגוע הקטלני ברחוב דיזנגוף בתל אביב באפריל 2022. באותו פיגוע נרצחו ה"י תומר מורד, איתם מגיני וברק לופן.

מפקד ביטחון לשעבר שהפך לדמות מסיתה

חאזם האב שימש בעבר כמפקד הביטחון הלאומי הפלסטיני במרחב שכם – תפקיד המקביל לדרגת מפקד חטיבה בצה"ל. במהלך תקופת שירותו נודע כדמות בעלת עמדות קיצוניות, דבר שהוביל לסכסוכים פנימיים עד לפרישתו מתפקידו.

שעות ספורות לאחר חיסול בנו בשנת 2022, נשא האב נאום תמיכה בטרור ממרפסת ביתו, שהפך לנפוץ ברשתות החברתיות. בנאום קרא לניצחון ול"טיהור מסגד אל-אקצא", והפך למקור הסתה נרחב.

מיד לאחר מכן, מתוך הבנה שהפך למבוקש לחקירה על ידי כוחות הביטחון, ירד חאזם למחתרת יחד עם בנו הנוסף. השניים הסתתרו במשך תקופה ארוכה במחנה הפליטים בג'נין תחת חסותם של גורמים חמושים.

דמות מרכזית בקרב גורמי טרור

במהלך תקופת מחבואו הפך חאזם לדמות מרכזית בקרב גורמים קיצוניים, וזכה לאהדה גם מחוץ לגבולות הרשות הפלסטינית. ציורי גרפיטי בדמותו הופיעו במחנות פליטים בלבנון, והוא ניצל את מעמדו לצורכי הסתה ברשתות החברתיות וגיוס כספים מארגוני טרור.

על פי דיווחים פלסטיניים, חאזם הציג עצמו כמגן על משפחתו, אך בפועל היה ניכור בינו לבין קרוביו. גם לאחר פיגועים נוספים, כגון פיגוע הדריסה בטיילת בתל אביב בשנת 2023, המשיך להלל פעולות טרור בפומבי.

במערכת הביטחון עקבו אחר פעילותו של חאזם, אך בשל העובדה שלא הוגדר כאיום מיידי ונוכח המורכבות המבצעית של פשיטה למחנה הפליטים המבוצר, הוחלט להמתין להזדמנות מבצעית מתאימה. הלילה, כאשר ניסה לפגוע ישירות בלוחמי צה"ל, הסתיים המצוד בחיסולו.

פעילות מבצעית מתמשכת במרחב ג'נין

מרחב ג'נין נחשב לאחד ממוקדי הטרור המרכזיים ביהודה ושומרון. בשבועות האחרונים מתבצעות בו פעילויות מבצעיות תכופות של כוחות הביטחון במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע פיגועים.

לפני מספר ימים נפצעו קצין ונגד צה"ל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה באותו מרחב, כאשר התברר שהכוח ביצע סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע במחנה הפליטים.

בתחילת השבוע פעלו לוחמי יחידת דובדבן במילואים בהכוונת השב"כ ועצרו שני מחבלים במרחב ג'נין ואל יאמון, שפעלו לקידום פעילות טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחים.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נגד תשתיות הטרור באזור במסגרת שינוי התפיסה המבצעית באוגדת יהודה ושומרון, שמטרתה להגביר את האחיזה המבצעית במוקדי הטרור המרכזיים ולמנוע את שיקום התשתיות של הג'יהאד האסלאמי וחמאס במרחב.