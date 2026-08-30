פרטים נוספים התגלו היום (יום ראשון) בפרשת הריגול שהתרחשה בצפון הארץ: שני קטינים מקריית מוצקין שגויסו לפעילות ריגול על ידי גורם איראני, קיבלו הוראות מפורשות לרסס כתובות בעלות אופי פוליטי ברחובות העיר. המסרים שנכתבו מבטאים ביקורת על המשטר באיראן ותמיכה בחירות.

על פי הדיווח, בין המשפטים שהקטינים ריססו על קירות העיר בהוראת הסוכן האיראני היו: "העתיד שלנו לא נמצא בידיים של דיקטטור", "הקיצוניות נתנה לנו מלחמות אינסופיות", וכן "נאפשר למלחמה להכתים את חיינו".

תוכן המסרים הללו, שנראים כביקורת על השלטון באיראן, מעוררים תהיות בנוגע למטרות האמיתיות של הסוכן ולדרך פעולתו. כתב האישום שהוגש כנגד הקטינים מפרט כי הם ביצעו מגוון משימות ריגול, לרבות צילום מתקנים אסטרטגיים וריסוס כתובות בעלות אופי פרו-איראני.

ראשיתה של החקירה בפרשת קריית מוצקין הייתה במעצר של קטין בנמל התעופה בן גוריון עם נחיתתו בארץ, בחשד לריגול ויצירת קשר עם סוכן זר. בחקירתו התברר כי הקשר הראשוני נוצר דרך חיפוש עבודה באינטרנט.

החקירה הסתיימה בגיבוש תשתית ראייתית מוצקה כנגד החשודים, והוגש נגדם כתב אישום. המקרה ממחיש את הסכנה הטמונה בפניות לכאורה תמימות לעבודה ברשת, ואת השיטות המתוחכמות שבהן משתמשים גורמי מודיעין זרים לצורך גיוס אזרחים.