בלילה שבין יום ראשון ליום שני ביצעו לוחמי היחידה הלאומית ללוחמה בטרור (הימ"מ) מבצע מיוחד בעיר שכם שבשומרון, במהלכו נעצר מבוקש בכיר החשוד במעורבות בפעילות טרור. הפעילות בוצעה על בסיס מודיעין מדויק שהועבר משירות הביטחון הכללי.

המעצר, בן 37, היה פעיל בעבר בהתארגנות הטרור 'גוב האריות' בשכם, ארגון שסוכל בידי כוחות הביטחון לפני כשנתיים. לפי הנתונים שנמסרו מגורמי הביטחון, המחבל המשיך לפעול לאורך זמן לקידום פעילות טרור ולניסיונות לבצע פיגועים כנגד אזרחים ישראלים.

לאחר קבלת המידע המודיעיני, תכננו הלוחמים את המבצע בקפידה. הם הגיעו באופן סמוי לביתו של המבוקש בשכם והצליחו להפתיע אותו. המעצר התבצע בצורה מקצועית וללא תקלות כלשהן.

המעצר הועבר לחקירה בשירות הביטחון הכללי. גורמי הביטחון מדגישים כי מדובר בחלק מהמאמצים המתמידים לסיכול פעילות טרור ולמניעת פיגועים נגד אזרחים וכוחות הביטחון.

יוער כי ארגון 'גוב האריות' בשכם סוכל בשנת 2022, אולם חלק מפעיליו המשיכו בניסיונות לקדם פעילות טרור. המעצר הנוכחי מצטרף למספר רב של מעצרים ופעולות מבצעיות שמבצעים כוחות הביטחון כנגד תשתיות הטרור באזור שומרון. גורמי הביטחון הבהירו כי במהלך הפעילות המבצעית לא נפגע איש מכוחותינו.