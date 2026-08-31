בבלי
אירוע ביטחוני בבנימין

שוטר וחייל נפצעו במרדף אחר חשודים חמושים בציר 60

כוחות הביטחון זיהו שני חשודים חמושים סמוך לכיכר אדם • במהלך מרדף בציר 60 נפגעה ניידת משטרה ושני אנשי כוחות הביטחון נפצעו באורח קל • החשודים נמלטו לכפר א-ראם והכוחות מצודדים אחריהם

התיעוד מהמרדף
התיעוד מהמרדף| צילום: צילום: דוברות המשטרה

כוחות הביטחון ערכו מרדף אחר שני חשודים חמושים בציר 60 שבגזרת , לאחר שאלה זוהו על ידי שוטרים ממחוז ש"י בסמוך לכיכר אדם. כך נמסר הבוקר מדובר המשטרה.

במהלך המרדף נפגעה ניידת משטרה, ושוטר וחייל נפצעו באורח קל. שני החשודים הצליחו להימלט לכיוון הכפר הפלסטיני א-ראם, וכוחות הביטחון ממשיכים לצוד אחריהם בשטח B.

האירוע אירע בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר כוחות משולבים מתחנת בנימין במחוז ש"י ערכו פעילות מבצעית שגרתית באזור. שוטר וחייל שסיירו בשטח הבחינו ברכב חונה בצד הדרך ליד כיכר אדם, וזיהו לידו שני חשודים חמושים. ברגע שהחשודים הבחינו בכוחות הביטחון, הם נכנסו במהירות לרכב והחלו בנסיעה מהירה במטרה להימלט מהמקום.

כוחות הביטחון יצאו למרדף אחר הרכב הנמלט לאורך ציר 60, כשהחשודים ממשיכים בנהיגה מסוכנת שסיכנה את הנוסעים האחרים בכביש. בשלב מסוים במהלך המנוסה, הרכב פגע בניידת המשטרה וגרם לתאונה שבה נפצעו השוטר והחייל באורח קל. שניהם פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

הכוחות ניסו להגיע למגע עם הרכב הנמלט, ובמהלך המרדף ביצעו ירי ממוקד לעבר גלגלי הרכב בניסיון לעצור את המנוסה. אולם למרות הירי, החשודים המשיכו בבריחתם והצליחו להגיע לכפר הפלסטיני א-ראם, שם נעלמו מעיני הכוחות.

בעקבות האירוע, כוחות תחנת בנימין בפיקוד מפקדת התחנה ובשיתוף חטיבת בנימין ערכו סריקות מקיפות בצירים והעבירו את המידע לפיקוד המרכז. כוחות מחטיבת בנימין הטילו כתר על הכפר הפלסטיני ופועלים לאיתור החשודים בשטח B.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, שיבח את פעולת הכוחות ואת שיתוף הפעולה בין כוחות המחוז לכוחות צה"ל. לדבריו, "עירנות הכוח והחתירה למגע מנעו אירוע גדול יותר". הוא הוסיף כי חקירת האירוע הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון, וכלל הכיוונים נבדקים.

בנימיןבבליציר 60כיכר אדם

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