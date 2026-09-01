פיצוצים חזקים הדהדו הבוקר (יום שלישי) באזור עוטף עזה, כתוצאה מפעילות אווירית נרחבת של חיל האוויר ברצועת עזה. על פי דיווחים ממקורות ערביים, מדובר בכשמונה עשרה תקיפות שבוצעו במערב העיר עזה, כאשר מטוסי צה"ל טסו בגובה נמוך מעל האזור.

על פי הדיווחים הפלסטיניים, ארבעה בני אדם נהרגו ומספר נוספים נפצעו בתקיפות. עוד דווח כי הרקע לפעילות הוא ניסיון של מיליציה מקומית המשתפת פעולה עם ישראל לעצור דמות בכירה בחמאס. הניסיון התגלה והתפתחו חילופי אש במקום, עד שישראל התערבה באמצעות כוח אווירי.

דובר צה"ל מסר כי הותקפו מספר יעדים ברצועה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון הפועלים באזור. לכוחותינו אין נפגעים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף במהלך ביקורו ביישוב נתיב העשרה כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. "אני נמצא כאן ביישוב נתיב העשרה, יחד עם ראש המועצה ומזכירות היישוב, ביום פתיחת שנת הלימודים. גם בשעה שאנחנו נמצאים כאן, הפעילות של כוחותינו בעזה נמשכת כל העת".

השר כ"ץ פירט: "לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו: לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם".

"בנינו בעזה אזור ביטחון חזק וחסר תקדים כדי להגן על התושבים ועל חיילי צה"ל. קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס, ללא תושבים, ללא מנהרות וללא בתים - וצה"ל שולט בשטח", הוסיף שר הביטחון.

כ"ץ הדגיש: "אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור. וגם לאחר מכן, צה"ל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי. כל ניסיון לעקוף את אזור הביטחון באמצעות שיגורים מהאוויר ייתקל בתגובה קשה".

שר הביטחון הוסיף והזהיר: "על כל שערה מראשו של ילד ישראלי שתיפול ביישובי העוטף - נוריד את ראשיהם של ראשי החמאס בעזה. כפי שראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל: דין בלון כדין עפיפון, ודין עפיפון כדין רחפן - עם או בלי חומר נפץ".

"התגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית וברורה: סיכול האחראים לארגון ולביצוע השיגור, ופינוי כל שכונה שממנה יתבצעו שיגורים כדי להסיר את האיום ולטפל בתשתיות הטרור במקום", הבהיר כ"ץ.

"המבחן לא יהיה בשיגורים שלהם - אלא בתגובה שלנו. והיא תהיה קשה. אנחנו מובילים בכל הגזרות והגבולות מדיניות של ביטחון בכל מחיר - והמחיר כולו יהיה על חשבון האויב", סיכם שר הביטחון.